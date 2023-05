Legenda Conana - co z filmem? Schwarzenegger ma złe wieści

Fot. Materiały prasowe

Arnold Schwarzenegger ma świadomość, że projekt The Legend of Conan jest w planach już 10 lat. Według aktora, który wciąż bardzo chce zagrać, problem jest na poziomie praw i finansowania, bo mają historię, mają dobry scenariusz twórcy pierwszego Conana i reżyserów gotowych do pracy na planie.

Wspomina, że właściciel praw Fredrik Malmberg swego czasu go zachęcił do projektu, ale kwestia finansowania stała się problemem. Najpierw mu mówił, że ma umowę z Netflixem, a serwis streamingowy nic o tym nie wiedział. Ma więc nadzieję, że producent w końcu to rozgryzie i będą mogli to zrobić.

Legenda Conana - komentarz

Bez przebaczenia Johna Miliusa - To trzeba zrobić w stylu filmu, gdy grasz moim wiekiem. Mamy świetny scenariuszi innych scenarzystów. Historia jest wyklarowana. Mamy reżyserów chętnych do zrobienia tego filmu. On jednak ma te prawa i dopóki ich nie sprzeda, by ktoś mógł zrobić filmu lub całej serii, nic nie można z tym zrobić.

Na ten moment nie wiadomo, czy Malberg ma w ogóle jakiekolwiek plany, by coś z tym zrobić.

Triplets - co z filmem?

Schwarzenegger ujawnia w wywiadzie też, że Triplets , czyli kontynuacja hitu Bliźniacy nie powstanie. Tłumaczy, że po śmierci producenta Ivana Reitmana jego syn Jason Reitman wstrzymał ten projekt. Uznał, że mu się ten pomysł nie podobał. Dlatego też Schwarzenegger pracuje nad innym tytułem, w którym będzie mógł znów zagrać z Dannym DeVito.