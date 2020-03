Legends of Tomorrow - crossover serialu z Supernatural? Zdjęcia z kolejnego odcinka

Serial Legends of Tomorrow powróci 24 marca z 9. odcinkiem 5. sezonu. Został on zatytułowany Zari, Not Zari. Choć cały odcinek skupi się na tytułowej członkini Legend, to jednak będziemy mogli w nim zobaczyć również bardzo ciekawe nawiązanie. Otóż Sara, Charlie i John Constantine wylądują w swoich poszukiwaniach w Kolumbii Brytyjskiej, gdzie znajdą pewien samochód. Jednak nie jest to zwykłe auto. Wygląda bowiem na to, że nasi bohaterowie napotkają Chevy Impalę należącą do Braci Winchesterów z serialu Supernatural. Nie wiadomo czy w odcinku pojawią się również sami właściciele wozu, jednak wydaje się to mało prawdopodobne, ponieważ raczej The CW mocno reklamowałoby takie wydarzenie. Zdjęcia z odcinka są dostępne poniżej.

Legends of Tomorrow 5 odcinek 9