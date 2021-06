Legion samobójców 2 - John Cena o początkach kariery aktorskiej i pracy z Jamesem Gunnem

Warner BRos.

W filmie Legion samobójców: The Suicide Squad tytułowa drużyna złoczyńców zostaje wysłana na misję na wyspę Corto Maltese w Ameryce Łacińskiej. Na miejscu muszą zlikwidować nazistowskie laboratorium, gdzie przeprowadzano eksperymenty na pewnym kosmicznym bycie. Tym okazuje się Starro, który potrafi przejmować umysły innych istot. W jednej z głównych ról widzowie zobaczą Johna Cenę, który wcieli się w postać nazwaną Peacemaker. Niedługo właśnie ten bohater będzie też gwiazdą solowego serialu na HBO Max, w którym aktor powtórzy swoją rolę.

W ostatnim czasie John Cena zaliczył wiele występów w kasowych produkcjach. Ostatnio gwiazda federacji WWE w wrestlingu grała w Szybcy i wściekli 9, Strażnicy cnoty i Bumblebee. Jego obecna filmografia wygląda zupełnie inaczej niż na początkach początki kariery aktorskiej. Debiutował jako gwiazda Marine, realizowanego przez studio WWE Studios. Kolejne role to raczej małe projekty, takie jak 12 Rund czy Zostać legendą. Aktor otwarcie przyznaje, że to nie była praca jego marzeń, raczej realizował filmy mające na celu wypromowanie WWE i pokazanie, że wrestlerzy są wszechstronnie uzdolnieni.

Robiłem to, żeby wypromować WWE, to nie były moje chęci. W każdej sekundzie, gdy byłem na jednym z tych planów filmowych, chciałem wrócić na ring do WWE. Teraz wreszcie lubię wszystko, nad czym pracuję.

W innym wywiadzie dla portalu Collider, Cena odniósł się do współpracy z Jamesem Gunnem, reżyserem Legionu Samobójców 2. Jego zdaniem jest jak Vince McMahon (Dyrektor generalny WWE), który także wszystko nadzoruje.

Jest tak świetnym reżyserem, ponieważ przejmuje wszystkie role. Tworzy historię od podstaw, nadzoruje ją jako producent, zarządza wszystkimi osobami na planie niczym trener sportowy, jest bardzo zaangażowany w proces wyboru obsady, więc jest też osobą od castingu. Jest skrupulatny i dba o drobne szczegóły, więc także o stroje.

Efekty pracy aktora i twórcy zobaczymy już 6 sierpnia w kinach w Polsce. Przypomnijmy, że dystrybutor w Polsce zdecydował się na przesunięcie premiery o tydzień.