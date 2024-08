Liga Mistrzów 2024/2025 w Telewizji Polskiej. Na jakich zasadach?

fot. materiały prasowe

Reklama

Telewizja Polska poinformowała o zakupieniu sublicencji na transmitowanie rozgrywek Ligi Mistrzów w sezonie 2024/2025. Wyłącznie prawa na pokazywanie prestiżowych rozgrywek piłki nożnej posiada CANAL+. Posiadają prawa do sezonów 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027. Zawiązana między CANAL+ a Telewizją Polską umowa pozwoli tej drugiej na transmitowanie łącznie 17 meczów z nadchodzącego sezonu. Transmisje będą dostępne do obejrzenia o godzinie 21:00 w środowe wieczory. Do obejrzenia będą dostępne wszystkie fazy rozgrywek - od fazy ligowej, przez baraże, fazę pucharową i na finale skończywszy.

Liga Mistrzów 2024/2025 w Telewizji Polskiej - komentarz dyrektora generalnego

Dyrektor generalny Telewizji Polskiej, Tomasz Sygut, powiedział:

Jesteśmy niezwykle dumni, że możemy dostarczyć polskim widzom darmowy dostęp do tak prestiżowych rozgrywek jak Liga Mistrzów UEFA. Jest to znakomite wzbogacenie naszej oferty programowej i zapewnienie niezapomnianych emocji. Cieszymy się zwłaszcza z tego, że nasi widzowie uzyskają możliwość oglądania meczów Ligi Mistrzów UEFA w nowej ekscytującej formule.

Warto przypomnieć, że od kolejnego sezonu w rozgrywkach europejskich zmieni się format, a mecze będą rozgrywane w formie rywalizacji przypominającej ligowe. Dopiero na etapie 1/8 finału powróci faza play-off. Dla osób lubiących oglądać piłkę nożną jest to świetna wiadomość, ponieważ ilość drużyn zwiększy się z 32 do 36, a rozgrywki potrwają od sierpnia do maja każdego roku z jednym spotkaniem więcej w trakcie dni meczowych.