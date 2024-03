Listy do M. 6 - ukochany duet aktorów powraca po niemal 11 latach. To oni byli gwiazdami pierwszych części

fot. Warner Bros.

Listy do M. 6 są kręcone od lutego, a zdjęcia potrwają do kwietnia. Ogłoszono, że Maciej Stuhr ponownie zagra Mikołaja Koniecznego, a Roma Gąsiorowska wcieli się w Doris. Widzieliśmy ich tylko w pierwszych dwóch częściach, więc dla nich jest to powrót po niemalże 11 latach.

Listy do M. 6 - obsada

Oczywiście to nie jedyni aktorzy, których znamy z tej serii, a zobaczymy ich na ekranie. Będą tu takie osoby jak Wojciech Malajkat, Tomasz Karolak, Agnieszka Dygant, Piotr Adamczyk, a także Janusz Chabior. Do serii dołączyli: Magdalena Walach (Pati), Ina Sobala (Pati) oraz Kirył Pietruczuk (1670).

Łukasz Jaworski, twórca filmu Listy do M. 5, powraca za kamerą. Autorem scenariusza są Marcin Baczyński, czyli człowiek, który napisał pierwsze Listy do M. oraz Znachora Netflixa oraz Mariusz Kuczewski (scenarzysta wszystkich kontynuacji serii).

Film produkuje TVN Warner Bros. Discovery (m.in. wszystkie części Listów do M, Doppelgänger. Sobowtór, Apokawixa) pod nadzorem produkcyjnym Marty Greli-Gorostiza, dyrektorki działu fabularnego TVN. Producentką jest Katarzyna Czarnecka, a kierownikiem produkcji Przemysław Malec.

Listy do M 6. - premiera w listopadzie 2024 roku w kinach.