Loki 2 - duże zmiany na fotelu reżyserskim. Kate Herron zastąpi duet z hitu Netflixa

fot. Marvel/Disney+

Loki to serial MCU o znanym bogu podstępu. Choć nie był planowany jako seria, to po sukcesie 1. sezonu na Disney+ Marvel zmienił zdanie. Prezes studia Kevin Feige poinformował, że w kontynuacji nie weźmie udziału reżyserka Kate Herron i szukają kogoś na jej miejsce. Według portalu Deadline Marvel znalazł już za nią zastępstwo. Justin Benson i Aaron Moorhead mają dołączyć do projektu i pracować nad większością odcinków w 2. sezonie. Duet wcześniej pracował już razem nad takimi seriami jak The Twilight Zone i Archive 81.

Marvelowi tak zaimponował ich talent, że studio zaangażowało ich także do pracy nad kilkoma odcinkami nowego serialu Moon Knight. Fabuła 2. sezonu Lokiego jest trzymana w tajemnicy, a Kevin Feige zdradził jedynie, że kręcenie wypadnie pomiędzy przyszłym rokiem, a następnym. Wobec tego produkcja może zacząć się w 2022 roku albo nie ruszy aż do 2023 roku.

Loki - odcinek 5

Tom Hiddleston powróci jako gwiazda w serialu Loki. Chwilowo tylko jego nazwisko zostało potwierdzone w obsadzie produkcji MCU. Aktor razem z Michaelem Waldronem, który napisał scenariusz do 1. sezonu, obejmie stanowisko producenta wykonawczego.

