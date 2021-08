Loki 2 - Kevin Feige przemówił. Kiedy będzie kręcony?

fot.materiały prasowe

Loki doczeka się 2. sezonu, co zdradzono fanom w finale pierwszego. Do tej pory nie mieliśmy za wielu informacji na jego temat oprócz tego, że Tom Hiddleston oczywiście po raz kolejny powróci do swojej roli, a reżyserka Kate Herron nie będzie już stała na czele produkcji. Kevin Feige został spytany przez Collider o jakąś aktualizację na temat kontynuacji podczas wydarzenia prasowego Chang-Chi i legendzie dziesięciu pierścieni. Choć prezes Marvela był powściągliwy, to potwierdził, że prace są w toku i mają nadzieję, że zachowają większość zespołu z 1. sezonu.

Jest w toku. Rozwija się podczas tej rozmowy. Mamy nadzieję, że większość zespołu powróci. Kate odchodzi, by zająć się większymi i lepszymi rzeczami, więc niedługo będziemy szukać nowego reżysera.

Loki - odcinek 5

Kevin Feige został też spytany o to, kiedy rozpocznie się kręcenie 2. sezonu Lokiego. Odpowiedział, że nie jest pewien kiedy to wypadnie pomiędzy przyszłym rokiem, a następnym. Więc produkcja może się zacząć w 2022 roku lub filmowanie nie rozpocznie się aż do 2023 roku.

Loki nie był planowany jako seria, ale w trakcie produkcji zmieniono zdanie. Oprócz niego do tej pory tylko serial animowany What If…? otrzymał drugi sezon.