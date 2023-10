Loki - pomysł na 2. sezon serialu był zupełnie inny. Tak monumentalny, jak to tylko możliwe

Marvel/Disney+

Przed nami trzeci odcinek 2. sezonu serialu Loki - amerykańskie portale popkulturowe są zgodne w ocenie, że to właśnie w nim ma pojawić się jeden z wariantów Kanga Zdobywcy, Victor Timely. Jak się jednak teraz okazuje, pierwotny pomysł na całą historię obecnej odsłony serii był zupełnie inny. W wywiadzie dla serwisu Den of Geek ujawnia to producent, Kevin Wright.

Z jego słów wynika, że na początkowym etapie prac nad 2. sezonem Lokiego rozważano pokazanie w nim wielkiej Wojny o Multiwersum - przypomnijmy, że takiego określenia użyto już w MCU w kontekście przeszłości Tego, Który Trwa.

Tomem Hiddlestonem Omawialiśmy zto, jak kontynuować historię w następnym sezonie. Jeden z naszych pomysłów dotyczył tego, aby pokazać w nim Wojnę o Multiwersum na masową skalę. Nawet gdy o tym mówiliśmy, wydawało się to nam jednak złe, jakby było przeskakiwaniem do czegoś, na co jeszcze nie zapracowaliśmy.

Pytany o to, czy ten wątek odłożono po prostu na film Avengers: The Kang Dynasty, Wright odpowiedział, że on i inni twórcy Lokiego chcą "stworzyć swój własny, mały zakątek MCU" i starają się - jeśli to tylko możliwe - "działać w oderwaniu od innych aspektów".

Scenarzysta Eric Martin zdradził z kolei, że włodarze Marvel Studios zabronili używać autorom serialu niektórych postaci - nie wyjawił on jednak żadnej z nich.

