Loki - aktorka potwierdza wznowienie prac nad serialem MCU

Marvel Studios

Loki będzie sześcioodcinkowym miniserialem, w którym w głównego bohatera, ponownie wcieli się Tom Hiddleston. Zdjęcia do serialu wstrzymane zostały ze względu na pandemię koronawirusa. Teraz jednak aktorka Gugu Mbatha-Raw zdradza, że wróciła na plan produkcji w Atlancie.

W rozmowie z magazynem Forbes nie mogła zdradzić żadnych szczegółów dotyczących fabuły, ale cieszy się bardzo z powrotu na plan i nie może się doczekać, kiedy będzie mogła zobaczyć finalny efekt. Showrunnerem produkcji jest Michael Waldron, zaś za kamerą wszystkich odcinków stanie reżyserka Kate Herron.

fot. Marvel

Loki jest zatem kolejnym po The Falcon and the Winter Soldier serialem od Marvel Studios i Disney+, który wznowił prace na planie. W obsadzie Lokiego są także Sophia Di Martino, Cailey Fleming, Richard E. Grant oraz Owen Wilson. Premiera prawdopodobnie w 2021 roku.