Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Luke Cage, Jessica Jones i Daredevil znów razem. Fani Defenders pieją z zachwytu

Trzej członkowie superbohaterskiej drużyny Defenders spotkali się ponownie na Comic-Conie w Los Angeles. Krysten Ritter opublikowała wspólne zdjęcie, rozpalając nadzieje fanów.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Daredevil: Odrodzenie 
MCU defenders
16. The Defenders (2017) Źródło: Netflix
Reklama

Na wspólnym zdjęciu, które możecie zobaczyć poniżej (sam początek filmiku), są Krysten Ritter, Charlie Cox i Mike Colter. Czyli Jessica Jones, Daredevil i Luke Cage. Po komentarzach widać, że ta wspólna fotografia rozpaliła nadzieje wśród wielu fanów Defenders na to, że znów zobaczymy ich razem na ekranie.

 

Charlie Cox miał szansę powtórzyć rolę Matta Murdocka w MCU. Jego nowy serial Daredevil: Odrodzenie okazał się dużym sukcesem. W dodatku na ekran ma powrócić Jon Bernthal jako Punisher. Postać dostanie swój film telewizyjny w tym samym formacie, w którym powstał Wilkołak nocą. Ta informacja również została przyjęta przez fanów z entuzjazmem. 

Nic dziwnego, że widzowie spodziewają się kolejnych takich "transferów" do MCU. Potwierdzono już nawet, że Krysten Ritter ponownie zagra Jessikę Jones. Dla wielu fanów to więc oczywiste, że kwestią czasu jest również powrót Mike'a Coltera jako Luke'a Cage'a. Mat Murdock w 2. sezonie serialu Daredevil: Odrodzenie mógłby w ten sposób powoli kompletować drużynę Defenders

Na razie jednak nie pojawiła się żadna oficjalna informacja na temat występu Mike'a Coltera w MCU. Aktor podczas Edmonton Expo zażartował jednak: „Nie wiem, dlaczego ludzie ciągle mnie o to pytają. Nic nie wskazuje na to. Przecież nie wznowili niedawno żadnego z seriali Marvela na Netflixie”. To wydaje się sugerować, że jego Luke Cage rzeczywiście wróci na ekran. Co sądzicie?

Źródło: comicbookmovie.com

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Daredevil: Odrodzenie 
MCU defenders
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,1

2025
Daredevil: Odrodzenie
Oglądaj TERAZ Daredevil: Odrodzenie Dramat

7,2

2017
The Defenders
Oglądaj TERAZ The Defenders Przygodowy
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Silent Hill f
-

Świetny wynik Silent Hill f. Konami ma powody do zadowolenia

2 Gran Turismo 7 - ocena 9/10
-

Tory z F1 trafią do Gran Turismo 7. Nadciąga wielka aktualizacja gry

3 Paul Bettany - Biały Vision
-

Paul Bettany chyba zdradził za wiele. Vision Quest będzie o SPOILER

4 Sztuczna Inteligencja
-

Powstała aktorka AI - i już podpisała kontrakt z agencją

5 Anemone
-

Pierwsze recenzje filmu Anemone. Czy Daniel Day-Lewis zaliczył udany powrót do aktorstwa?

6 Spider-Man 4 - Punisher
-
Plotka

W Spider-Manie 4 Punisher zapoluje na tego złoczyńcę. Znamy finał sceny z czołgiem

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e01

Simpsonowie

s2025e187

Moda na sukces

s03e04

s16e01

Bob’s Burgers

s42e239

Ridiculousness

s42e240

Ridiculousness

s42e241

Ridiculousness

s42e242

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

30

wrz

Gra

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Earthquake: Joke Telling Business

30

wrz

Film

Earthquake: Joke Telling Business
Nieczysta gra

01

paź

Film

Nieczysta gra
Skarbek

03

paź

Film

Skarbek
Skomplikowani

03

paź

Film

Skomplikowani
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Zachary Levi
Zachary Levi

ur. 1980, kończy 45 lat

Ian McShane
Ian McShane

ur. 1942, kończy 83 lat

Erika Eleniak
Erika Eleniak

ur. 1969, kończy 56 lat

Mackenzie Crook
Mackenzie Crook

ur. 1971, kończy 54 lat

Nicolas Winding Refn
Nicolas Winding Refn

ur. 1970, kończy 55 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?_11_09_25
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

7

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 714-718. Co się wydarzy?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV