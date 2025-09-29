Luke Cage, Jessica Jones i Daredevil znów razem. Fani Defenders pieją z zachwytu
Trzej członkowie superbohaterskiej drużyny Defenders spotkali się ponownie na Comic-Conie w Los Angeles. Krysten Ritter opublikowała wspólne zdjęcie, rozpalając nadzieje fanów.
Na wspólnym zdjęciu, które możecie zobaczyć poniżej (sam początek filmiku), są Krysten Ritter, Charlie Cox i Mike Colter. Czyli Jessica Jones, Daredevil i Luke Cage. Po komentarzach widać, że ta wspólna fotografia rozpaliła nadzieje wśród wielu fanów Defenders na to, że znów zobaczymy ich razem na ekranie.
Charlie Cox miał szansę powtórzyć rolę Matta Murdocka w MCU. Jego nowy serial Daredevil: Odrodzenie okazał się dużym sukcesem. W dodatku na ekran ma powrócić Jon Bernthal jako Punisher. Postać dostanie swój film telewizyjny w tym samym formacie, w którym powstał Wilkołak nocą. Ta informacja również została przyjęta przez fanów z entuzjazmem.
Nic dziwnego, że widzowie spodziewają się kolejnych takich "transferów" do MCU. Potwierdzono już nawet, że Krysten Ritter ponownie zagra Jessikę Jones. Dla wielu fanów to więc oczywiste, że kwestią czasu jest również powrót Mike'a Coltera jako Luke'a Cage'a. Mat Murdock w 2. sezonie serialu Daredevil: Odrodzenie mógłby w ten sposób powoli kompletować drużynę Defenders.
Na razie jednak nie pojawiła się żadna oficjalna informacja na temat występu Mike'a Coltera w MCU. Aktor podczas Edmonton Expo zażartował jednak: „Nie wiem, dlaczego ludzie ciągle mnie o to pytają. Nic nie wskazuje na to. Przecież nie wznowili niedawno żadnego z seriali Marvela na Netflixie”. To wydaje się sugerować, że jego Luke Cage rzeczywiście wróci na ekran. Co sądzicie?
Źródło: comicbookmovie.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
30
wrz
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
30
wrz
Earthquake: Joke Telling Business
01
paź
Nieczysta gra
03
paź
Skarbek
03
paź
Skomplikowani
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1980, kończy 45 lat
ur. 1942, kończy 83 lat
ur. 1969, kończy 56 lat
ur. 1971, kończy 54 lat
ur. 1970, kończy 55 lat