Luke Cage, Jessica Jones i Daredevil znów razem. Fani Defenders pieją z zachwytu

Na wspólnym zdjęciu, które możecie zobaczyć poniżej (sam początek filmiku), są Krysten Ritter, Charlie Cox i Mike Colter. Czyli Jessica Jones, Daredevil i Luke Cage. Po komentarzach widać, że ta wspólna fotografia rozpaliła nadzieje wśród wielu fanów Defenders na to, że znów zobaczymy ich razem na ekranie.

Charlie Cox miał szansę powtórzyć rolę Matta Murdocka w MCU. Jego nowy serial Daredevil: Odrodzenie okazał się dużym sukcesem. W dodatku na ekran ma powrócić Jon Bernthal jako Punisher. Postać dostanie swój film telewizyjny w tym samym formacie, w którym powstał Wilkołak nocą. Ta informacja również została przyjęta przez fanów z entuzjazmem.

Nic dziwnego, że widzowie spodziewają się kolejnych takich "transferów" do MCU. Potwierdzono już nawet, że Krysten Ritter ponownie zagra Jessikę Jones. Dla wielu fanów to więc oczywiste, że kwestią czasu jest również powrót Mike'a Coltera jako Luke'a Cage'a. Mat Murdock w 2. sezonie serialu Daredevil: Odrodzenie mógłby w ten sposób powoli kompletować drużynę Defenders.

Na razie jednak nie pojawiła się żadna oficjalna informacja na temat występu Mike'a Coltera w MCU. Aktor podczas Edmonton Expo zażartował jednak: „Nie wiem, dlaczego ludzie ciągle mnie o to pytają. Nic nie wskazuje na to. Przecież nie wznowili niedawno żadnego z seriali Marvela na Netflixie”. To wydaje się sugerować, że jego Luke Cage rzeczywiście wróci na ekran. Co sądzicie?