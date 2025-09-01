Reklama
placeholder

Jeden z najgorszych filmów podbija Netflixa. Wszedł do TOP 10 jak burza

Niedawno na platformę streamingową Netflix dodano film, który jest tak zły, że pogrzebał całą franczyzę. Został uznany za jeden z najgorszych filmów 2024 roku, ale mimo to wzbudza ciekawość i szybko trafił do TOP 10 w serwisie.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  netflix 
Telewizor z logiem Netfixa - ilustracja wygenerowana przez sztuczną inteligencję fot. Midjourney/Adam Siennica
Reklama

Madame Web jest już w Netflixie. Miał swoją premierę zimą 2024 roku i poniósł spektakularną klapę. Został uznany przez widzów i krytyków za jeden z najgorszych filmów. Ten szum wokół fatalnie ocenianego tytułu sprawia, że wielu ludzi to ciekawi. Czy naprawdę jest aż tak zły? Teraz można to sprawdzić w ramach subskrypcji serwisu. Tytuł szybko wszedł do TOP 10 popularności i wspina się w zestawieniu.

Madame Web - klapa finansowa i artystyczna

Film poniósł klapę w kinach, przynosząc straty finansowe studiu Sony Pictures. Był pierwszym z dwóch tytułów, które przyczyniły się do upadku franczyzy filmów Marvela tego studia. W 2024 roku zadebiutował również Kraven, który także okazał się finansową porażką. Potem stwierdzono, że po tych niepowodzeniach muszą zmienić koncepcję i skasowano inne plany. Na razie nie wiadomo, czy opracowano już nową strategię, ale włodarze Sony byli pewni, że po klapie tych dwóch filmów definitywnie stracili zaufanie widzów.

Madame Web - opis fabuły

Jest to historia ratowniczki medycznej, Cassandry Webb, która pracuje na Manhattanie. Okazuje się, że posiada niezwykłe umiejętności jasnowidzenia. Poznaje trzy młode kobiety, które mają według jej wizji niezwykłą przyszłość — pod warunkiem, że dożyją tego czasu.

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  netflix 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Harry Potter
-

W serialu Harry Potter słynny aktor znów zagra postać z filmów. Totalne zaskoczenie

2 American Psycho
-

HBO Max - nowości na 1-15 września 2025. Grupa zadaniowa, Czas mroku i inne

3 Paul Bettany - Biały Vision
-

Tak wygląda logo Vision Quest. Dostrzeżono je na planie filmu DC

4 Niezniszczalni 2
-

Wrześniowe megahity w Polsacie. Trylogia Niezniszczalnych, Pojutrze i nie tylko

5 Peacemaker - sezon 2
-

Frank Grillo porównuje pracę w Marvelu i DC. Wskazuje różnice

6 Batman
-

Mnóstwo zdjęć z planu Clayface'a! Czy to jest to samo Gotham, co w Batmanie Matta Reevesa?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e167

Moda na sukces

s42e227

Ridiculousness

s42e228

Ridiculousness

s42e229

Ridiculousness

s42e230

Ridiculousness

s38e159

Zatoka serc

s27e23

Big Brother (US)

s35e06

Ekipa z Essex
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Metal Eden

02

wrz

Gra

Metal Eden
Cronos: The New Dawn

05

wrz

Gra

Cronos: The New Dawn
Eden

05

wrz

Film

Eden
Rozgrywka życia

05

wrz

Film

Rozgrywka życia
Obecność 4: Ostatnie namaszczenie

05

wrz

Film

Obecność 4: Ostatnie namaszczenie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Zendaya
Zendaya

ur. 1996, kończy 29 lat

Boyd Holbrook
Boyd Holbrook

ur. 1981, kończy 44 lat

Lara Pulver
Lara Pulver

ur. 1980, kończy 45 lat

Ludwig Göransson
Ludwig Göransson

ur. 1984, kończy 41 lat

Zoe Lister
Zoe Lister

ur. 1982, kończy 43 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Głos Oli Filipek znamy od lat. Co warto o niej wiedzieć?

3
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 694-698. Co się wydarzy?

4

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Znani aktorzy reklamowali alkohol. Jest akt oskarżenia

6

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

7

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

8

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

9

Lanberry niedawno nagrała duet z Marylą Rodowicz. Co o niej wiemy?

10

Nowe odcinki Na dobre i na złe. Kiedy premiera sezonu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV