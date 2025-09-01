Jeden z najgorszych filmów podbija Netflixa. Wszedł do TOP 10 jak burza

fot. Midjourney/Adam Siennica

Madame Web jest już w Netflixie. Miał swoją premierę zimą 2024 roku i poniósł spektakularną klapę. Został uznany przez widzów i krytyków za jeden z najgorszych filmów. Ten szum wokół fatalnie ocenianego tytułu sprawia, że wielu ludzi to ciekawi. Czy naprawdę jest aż tak zły? Teraz można to sprawdzić w ramach subskrypcji serwisu. Tytuł szybko wszedł do TOP 10 popularności i wspina się w zestawieniu.

Madame Web - klapa finansowa i artystyczna

Film poniósł klapę w kinach, przynosząc straty finansowe studiu Sony Pictures. Był pierwszym z dwóch tytułów, które przyczyniły się do upadku franczyzy filmów Marvela tego studia. W 2024 roku zadebiutował również Kraven, który także okazał się finansową porażką. Potem stwierdzono, że po tych niepowodzeniach muszą zmienić koncepcję i skasowano inne plany. Na razie nie wiadomo, czy opracowano już nową strategię, ale włodarze Sony byli pewni, że po klapie tych dwóch filmów definitywnie stracili zaufanie widzów.

Madame Web - opis fabuły

Jest to historia ratowniczki medycznej, Cassandry Webb, która pracuje na Manhattanie. Okazuje się, że posiada niezwykłe umiejętności jasnowidzenia. Poznaje trzy młode kobiety, które mają według jej wizji niezwykłą przyszłość — pod warunkiem, że dożyją tego czasu.