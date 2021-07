Mała Syrenka - pierwsze oficjalne zdjęcie Halle Bailey jako Ariel! Jak wygląda?

Mała Syrenka to film aktorski na podstawie kultowej animacji Disneya. Były przesłanki, że akcja będzie działa się współcześnie, jednak nie zdradzono za wiele szczegółów na temat produkcji. Wiemy za to, że w rolę Arielki wcieli się Halle Bailey, która pochwaliła się na swoim Twitterze pierwszym oficjalnym zdjęciem w kostiumie tytułowej bohaterki, wśród fal. Choć nie zdradza ono za wiele, to możemy zauważyć fragment rybiego ogona. Aktorka dodała też opis do fotografii, który wskazuje, że film jest już na ostatnim etapie produkcji. Jak prezentuje się nowa Arielka?

Właśnie w ten sposób... Oto zakończenie, po przesłuchaniu do tego filmu, gdy miałam osiemnaście lat i właśnie miałam zacząć mieć dziewiętnaście, do teraz, gdy kończymy kręcenie w pandemii i skończyłam dwadzieścia jeden lat... W końcu nam się udało... Jestem wdzięczna, że doświadczyłam tego filmu w całej jego wspaniałości.

https://twitter.com/HalleBailey/status/1414648705530175490

Księcia Eryka zagra Jonah Hauer-King. W obsadzie pojawią się też Javier Bardem, Melissa McCarthy, Daveed Diggs, Jacob Tremblay i Awkwafina. Mała syrenka będzie musicalem tak, jak pierwowzór, z Alanem Menkenem jako kompozytorem. Pojawią się cztery nowe piosenki. Za kamerą stoi Rob Marshall.