Najważniejsze gry Marvela. Od retro bijatyk z automatów, przez taktyczne strategie, po opowieści godne MCU

Komiksowy Marvel podbił kina i platformy streamingowe. A jak wyglądała jego droga w świecie elektronicznej rozrywki? Kiedy superbohaterowie Domu Pomysłów zaczęli pojawiać się w salonach automatów, na komputerach osobistych i konsolach i jakie tytuły faktycznie zapisały się w historii gier?
Wiktor Fisz
marvel-ultimate-alliance-3 Marvel
Starsi gracze z pewnością pamiętają, że w latach 90. trudno było znaleźć salon gier, w którym nie stałby automat z tytułem inspirowanym komiksami Marvela. Najczęściej były to klasyczne chodzone bijatyki – wybierało się ulubionego bohatera i samodzielnie albo w duecie eliminowało kolejne fale przeciwników. Była to jednak nisza i aż do narodzin MCU Marvel nie doczekał się prawdziwie mainstreamowej produkcji, która mogłaby zawojować rynek gier.

Nie oznacza to jednak, że wcześniejsze tytuły były słabe. Marvel posiada imponującą bibliotekę interesujących retro gier, reprezentujących różne gatunki i konwencje. Wystarczy wspomnieć kultowe cross-overowe starcia w serii Marvel vs. Capcom czy cenione hack’n’slashe z elementami RPG, takie jak Marvel Ultimate Alliance oraz X-Men Legends.

Prawdziwy przełom przyniosła dopiero epoka MCU – wtedy marka Marvela w cyfrowej rozrywce nabrała zupełnie nowej skali popularności. Zaczęły powstawać zarówno produkcje bezpośrednio związane z filmami (różnej jakości), jak i samodzielne gry starające się łączyć filmową estetykę z komiksowym DNA. To właśnie ten trend doprowadził do stworzenia tak wysoko ocenianych tytułów jak Marvel’s Spider-Man, Guardians of the Galaxy czy taktyczne Midnight Suns.

W naszej galerii zebraliśmy najważniejsze gry z bohaterami Marvela. Nie wszystkie, ale te, które faktycznie były znaczące dla historii marki w świecie elektronicznej rozrywki.

Najważniejsze gry z superbohaterami Marvela

Captain America: Super Soldier (2011)

Gra inspirowana filmem kinowym, ze strukturą zbliżoną do gier akcji z elementami skradania.

Captain America: Super Soldier (2011)
Marvel
Wiktor Fisz
