Giganci stają do walki w nowej grze MOBA. Zobaczcie gameplay z March of Giants

fot. Amazon Games

March of Giants to nadchodząca gra typu MOBA (multiplayer online battle arena) od Amazon Games, w której gracze zmierzą się w starciach 4 na 4. W centrum bitew znajdą się tytułowi Giganci – potężne jednostki obdarzone unikalnymi zdolnościami, które dodatkowo będą dowodzić całymi armiami i rozstawiać na polach bitew budynki.

Z rozgrywką możecie zapoznać się już teraz dzięki nowemu zwiastunowi, opublikowanemu na oficjalnym kanale Amazon Games w serwisie YouTube. Materiał prezentuje także grywalnych bohaterów.

Data premiery March of Giants nie została ujawniona, ale pierwsi gracze już wkrótce będą mogli sprawdzić ten tytuł. Zamknięte testy dla użytkowników ze Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz Meksyku odbędą się w dniach 2 - 10 września 2025 roku.

