Ranking filmów Martina Scorsese. Wasze ulubione hity nisko. Wspaniała pozycja Czasu krwawego księżyca

Czas krwawego księżyca to kolejna perła w filmografii Martina Scorsese. Film już teraz można postawić obok tak ważnych kulturowo produkcji jak Taksówkarz, Chłopcy z ferajny czy Wściekły byk. Który z obrazów Martina Scorsese jest najlepszy? Z odpowiedzią na to pytanie przychodzi serwis Rotten Tomatoes. Na łamach strony opublikowany został aktualny ranking wszystkich pełnometrażowych filmów reżysera. Znajdziecie tam też Czas krwawego księżyca. Artysta nie ma na swoim koncie słabych filmów, ale pewne z nich są po prostu lepsze od pozostałych. Jesteście ciekawi jakie produkcje krytycy umieścili na piedestale, a które nie przypadły im do gustu? Zapraszamy do zapoznania się z tym zestawieniem. Sprawdźcie jak wysoko zaszedł Czas krwawego księżyca.

Ranking filmów Martina Scorsese

34. Wagon towarowy Bertha

