Aktor Marvela: Będziecie zachwyceni występem Roberta Downeya Jr. w Avengers: Doomsday

Czy Robert Downey Jr. swoją rolą w Avengers: Doomsday powali na kolana fanów Marvela i innych widzów? Simu Liu, ekranowy Shang-Chi, przekonuje, że "każdy" będzie pod wrażeniem występu aktora - sam przedstawia też własne odczucia na temat pracy na planie. 
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
marvel 
avengers: doomsday MCU robert downey jr.
Robert Downey Jr. Marvel
Zaskakujący powrót Roberta Downeya Jr. do Kinowego Uniwersum Marvela i fakt wcielenia się przez niego w rolę złoczyńcy, Doktora Dooma, wciąż wywołuje w sieci wiele emocji. Przynajmniej część komentatorów wyraża na tym polu wątpliwości, wychodząc z założenia, że gwiazdor MCU niekoniecznie musi przekonująco wypaść na ekranie, skoro w świadomości widzów zakodował się już jako Tony Stark aka Iron Man. Simu Liu, portretujący Shang-Chi, uspokaja: wszystko będzie dobrze. 

Aktor udzielił wywiadu dla japońskiego serwisu The River, w którym podsumował swoje wrażenia z pobytu na planie Avengers: Doomsday, by następnie stwierdzić, że "każdy" z nas zachwyci się występem Downeya Jr.:

Wszystkie dni na planie są dla mnie jak sen. Mogę iść do pracy i działać z ludźmi, których szanuję i podziwiam. Niektórzy z nich to aktorzy, których oglądałem w dzieciństwie, jeszcze zanim sam chciałem wybrać ten zawód. Moje emocje? To mieszanka wspaniałych uczuć i ekscytacji, a także strachu i niepokoju. W końcu jestem człowiekiem. Przebywam z niesamowitymi ludźmi, więc czasami odczuwam niepokój. Ale wszyscy są tacy wspaniali i tak naprawdę nie czuję się, jakbym pracował każdego dnia. 

Później Liu zabrał głos na temat swojego starszego kolegi po fachu:

Był integralną częścią sukcesu Marvela i przez lata wystąpił w wielu filmach, a mimo to wciąż znajduje czas na spotkania i nawiązywanie kontaktów z tak wieloma ludźmi. Ponieważ zagrał tak różnorodne role, myślę, że wszyscy będą zachwyceni sposobem, w jaki radzi sobie z tą nową postacią w nadchodzącym filmie. 

Produkcja Avengers: Doomsday zadebiutuje 18 grudnia przyszłego roku. 

Źródło: The River/comicbookmovie.com

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday MCU robert downey jr.
Co o tym sądzisz?
