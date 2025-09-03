Aktor Marvela: Będziecie zachwyceni występem Roberta Downeya Jr. w Avengers: Doomsday
Czy Robert Downey Jr. swoją rolą w Avengers: Doomsday powali na kolana fanów Marvela i innych widzów? Simu Liu, ekranowy Shang-Chi, przekonuje, że "każdy" będzie pod wrażeniem występu aktora - sam przedstawia też własne odczucia na temat pracy na planie.
Zaskakujący powrót Roberta Downeya Jr. do Kinowego Uniwersum Marvela i fakt wcielenia się przez niego w rolę złoczyńcy, Doktora Dooma, wciąż wywołuje w sieci wiele emocji. Przynajmniej część komentatorów wyraża na tym polu wątpliwości, wychodząc z założenia, że gwiazdor MCU niekoniecznie musi przekonująco wypaść na ekranie, skoro w świadomości widzów zakodował się już jako Tony Stark aka Iron Man. Simu Liu, portretujący Shang-Chi, uspokaja: wszystko będzie dobrze.
Aktor udzielił wywiadu dla japońskiego serwisu The River, w którym podsumował swoje wrażenia z pobytu na planie Avengers: Doomsday, by następnie stwierdzić, że "każdy" z nas zachwyci się występem Downeya Jr.:
Później Liu zabrał głos na temat swojego starszego kolegi po fachu:
Najbogatsi aktorzy na świecie 2024. 2 miliarderów na liście; ten gwiazdor stracił fortunę
Produkcja Avengers: Doomsday zadebiutuje 18 grudnia przyszłego roku.
