Umarło SHIELD, niech żyje JANUS! Tak niebezpiecznej grupy nie było w komiksach od dawna

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

W uniwersum Marvela po rozwiązaniu organizacji SHIELD sfera szpiegowska przeżywała liczne wzloty i upadki. Wygląda na to, że teraz Dom Pomysłów chce w końcu uporządkować całą kwestię, przy czym robi to w sposób, który dla wielu czytelników może być zaskakujący. Następczynią SHIELD została bowiem grupa JANUS, w skład której wchodzą postacie, które dotychczas operowały po złej stronie mocy.

Przypomnijmy, że po Tajnym Imperium w komiksach pojawiały się kolejne organizacje szpiegowskie mające na celu przejąć spuściznę SHIELD, by przywołać Agentów Wakandy czy dowodzone przez Phila Coulsona Squadron Supreme. W nowej serii o tytule Ravencroft Misty Knight w toku prowadzonego przez siebie śledztwa trafia do tajemniczego budynku, nazwanego już przez fanów "Marvelowską wersją Azylu Arkham". To tu dowiaduje się o istnieniu grupy, która "nie lubi nawet głośnego wypowiadania swojej nazwy".

Koniec końców okazuje się, że tymczasowo zarządzający tytułowym Ravencroft Norman Osborn uczestniczy w spotkaniu organizacji JANUS, w skład której wchodzą niezwykle inteligentni złoczyńcy ze świata Domu Pomysłów. Poza samym Osbornem są to:

G.W. Bridge - były członek SHIELD, osoba kompletnie nieobliczalna;

Monica Rappacini - dawna dyrektorka AIM;

James Hudson - zmieniający sojusze szpieg z Kanady;

Madame Viper - uznawana swego czasu za "królową Hydry";

Countess - dawna agentka, która przynajmniej 3 razy zmieniała strony szpiegowskiego sporu;

Malcolm Colcord - dyrektor programu Broń X i dowodzący JANUS; to on doprowadził do przemiany Wolverine'a.

Nie jest na razie jasne, jakie intencje ma grupa. Spekuluje się, że jej członkowie chcą uruchomić na nowo program Broń Plus, jak również rozprawić się z Orchis - organizacją złożoną z dawnych członków SHIELD, HYDRY i AIM, która stanowi konkurencję dla JANUS.