Marvel - King in Black przedłużone. Knull nie jest bogiem; Rękawica Nieskończoności na horyzoncie!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel oficjalnie potwierdził, że wydarzenie King in Black potrwa dłużej, niż początkowo zakładano - zgodnie z poprzednimi doniesieniami 5. i zarazem ostatni zeszyt zasadniczej serii trafi na amerykański rynek nie 24 marca, a 7 kwietnia, co opóźni również premierę innych odsłon eventu z Venomem, Fantastic Four i Planet of the Symbiotes na czele. Nie podano przyczyny takiego obrotu spraw, jednak decyzja Domu Pomysłów ma kilka analogii w historii wydawnictwa; spekuluje się, że jednym z czynników wpływających na przesunięcie jest olbrzymia popularność całego cyklu.

Donosiliśmy już Wam o zdarzeniach z zeszytu King in Black #4, w którym pojawiła się Moc Enigmy, uznawana wcześniej za tajemniczego boga światła. Ta sama opowieść zdaje się przy okazji rozstrzygać, że Knull w rzeczywistości nie jest bogiem - przynajmniej nie takim, za jakiego się podawał. Gdy dzięki mocy telepatii Jean Grey weszła w umysł złoczyńcy, odkryła, że wbrew własnym twierdzeniom Knull nie jest uosobieniem odwiecznego mroku. Zarówno mrok, jak i powiązane z nim światło istniały przed nim (przypomnijmy, że sam Knull istniał z kolei przed powstaniem uniwersum); druga z sił była jednak wówczas zbyt słaba, by przeciwstawić się antagoniście. Innymi słowy: złoczyńca nie może pokonać światła, jeśli równocześnie nie unicestwi powiązanego z nim mroku. Być może więc inwazja na Ziemię od początku nie miała prawa zakończyć się jego triumfem.

W zeszycie Black Cat #3 w wizji tytułowej bohaterki pojawiła się zaś Rękawica Nieskończoności. Warto wspomnieć, że Felicia Hardy po uwolnieniu Doktora Strange'a spod kontroli symbiontów wykradła gałąź Yggdrasilu, znanego z mitologii nordyckiej drzewa podtrzymującego istnienie różnorakich światów - to pozwoliło jej na przemianę w wojowniczkę Asgardu i zyskanie nowych mocy. Jednocześnie protagonistka zaczęła być kuszona przez wizje, z których jedna została powiązana ze zdobyciem przez Black Cat Rękawicy Nieskończoności uzbrojonej we wszystkie Kamienie. Wygląda na to, że już niebawem artefakt ponownie pojawi się w uniwersum; wcześniej w swojej wizji Thor dostrzegł ją na dłoni Thanosa.

Oto inne z ostatnich, istotnych informacji z King in Black:

Zapowiedź zeszytu Black Knight: Curse of the Ebony Blade #1 wyraźnie sugeruje, że Czarny Rycerz tuż po evencie nie tylko wejdzie w posiadanie nowych mocy, ale również zacznie działać wspólnie z Avengers;

Nowa Walkiria zacznie używać Jarnbjorna, potężnego topora, zdolnego do dekapitacji samych Celestian - nie jest wykluczone, że bohaterka wykorzysta go w walce z Celestianami kontrolowanymi przez Knulla.

Zobaczcie plansze dokumentujące powyższe wydarzenia:

King in Black #4 - plansze