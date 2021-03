Choroby psychiczne w Marvelu. Hulk, Iron Man i inne najbardziej niestabilne postacie

Marvel

Marvel w swojej historii wielokrotnie dotykał trudnych i niekiedy przełomowych tematów. Zwracano uwagę na kwestie rasowe, problemy nastolatków, ale także na kwestie zdrowia psychicznego. W ten sposób lektura komiksów pozwalała nie tylko na lepsze zrozumienie danych problemów, ale też stanowiły okazję do utożsamiania się z ulubionymi herosami, jeśli sami mieliśmy w życiu podobne

Choroby psychiczne zwłaszcza w późniejszych komiksach Marvela, nie były tylko tanim wytrychem do pokazania szaleństwa lub popchnięcia postaci w mroczniejszą stronę. Tym kwestiom oddaje się dużo szacunku i, jak przekonacie się sami, nie brakuje tutaj dużego zróżnicowania pod kątem psychicznych zagrożeń dotykających nie tylko antagonistów chcących zniszczyć świat.

Oswojenie społeczeństwa z problemami natury psychicznej, to wartość bardzo cenna, która płynie od lat z komiksów Marvela. Wygląda na to, że także i Kinowe Uniwersum Marvela dzięki serialom, pragnie mocniej wejść w psychikę swoich postaci i ukazać bardzo ludzkie problemy targające niezwykłych bohaterów. Mieliśmy to już w WandaVision przy okazji tytułowej Wandy, ale czeka nas to być może także przy okazji Falcon i Zimowy żołnierz. Zobaczymy jaki wpływ na bohaterów będzie miała sytuacja z konsekwencjami działania Rękawicy Nieskończoności, a także zobaczymy tam debiut Johna Walkera, którego zachowanie w komiksach upoważnia do znalezienia się w poniższym zestawieniu.

Daredevil – depresja. Postać Matta Murdocka ma bardzo smutną przeszłość – stracił ojca w młodym wieku, wypadek z chemikaliami oślepił go, zaś w dorosłym życiu wielokrotnie zmagał się ze śmiercią ukochanych mu osób. Z komiksów wiemy, że walcząc z przestępczością miewał długotrwałe napady depresji.