Ten aktor faktycznie spotkał się z Marvelem w sprawie Kanga. To nie były tylko plotki

O dołączeniu Colmana Domingo do MCU krążyło wiele plotek – mówiło się, że miał szansę wcielić się w Kanga Zdobywcę zamiast Jonathana Majorsa.

Domingo w końcu odniósł się do plotek w niedawnym wywiadzie – a także opowiedział o przyszłości Normana Osborna, któremu użycza głosu w nowym serialu Disney+, Spider-Man: przyjazny pająk z sąsiedztwa.

Colman Domingo – wypowiedź o Kangu

Słuchajcie, po pewnym czasie, gdy ciągle pisali to w prasie i na platformach takich jak Twitter, pomyślałem: "Chwila, czy to prawda? Czy mówi się o mnie w kontekście roli Kanga?". Zadzwoniłem do mojego zespołu i zapytałem: "Czy prowadzicie jakieś rozmowy, o których nic nie wiem?". Odpowiedzieli, że nie. Były rozmowy o moim wejściu do Marvela w jakiś sposób, więc umówiliśmy się na spotkanie z szefami Marvela i zrobiłem to. Rozmawialiśmy otwarcie o świecie Marvela, a nawet o plotkach dotyczących Kanga. Osobiście wiedziałem, że wszystko sprowadza się do mojej energii i chęci do robienia rzeczy, które mają sens oraz wnoszą łagodną energię... Chcę, aby rola była moja, jakakolwiek by nie była. Nie czułbym się dobrze [zastępując kogoś]. Chcę zbudować coś na swoim własnym terenie. [Kang] nigdy nie był omawiany z mojego punktu widzenia. Jeśli byłem brany pod uwagę, to nadal nie wiem... rozmowy dalej trwają.

Colman Domingo – wypowiedź o Normanie Osbornie

Jestem teraz [w MCU]. Jest fajnie, ale chciałbym przejść stąd do live-action. Mam dobry czas. Kocham tą animację. Kocham pomysł grania Normana Osborna... zobaczycie jego przemianę w Zielonego Goblina w nadchodzących sezonach, która jest super.

Spider-Man: Przyjazny pająk z sąsiedztwa jest dostępny do obejrzenia na Disney+. Nowe odcinki pojawiają się co tydzień w środy.