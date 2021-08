Marvel - wielka zmiana mitologii Zielonego Goblina tłumaczy genezę Kindreda? Spider-Man we krwi

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

W świecie Marvela trwa obecnie wydarzenie Sinister War, w ramach którego Spider-Man mierzy się z aż 6 drużynami złoczyńców. Z zapowiedzi 4. i zarazem finałowego zeszytu zasadniczej serii wynika, że po Sinister Six, Savage Six, Superior Foes, Sinister Syndicate i Wild Pack na placu boju z Pajączkiem zamelduje się kolejna grupa, prowadzona przez dopiero co wskrzeszonego Sin-Eatera Sinful Six.

Materiały pokazują brutalną walkę Petera Parkera z takimi łotrami jak Grey Gargoyle, Living Laser, Whirlwind, Juggernaut i Morlun - ten ostatni poza nadludzką siłą, szybkością i wytrzymałością potrafi również wysysać z wrogów energię życiową.

Szokujące rewelacje docierają do nas także z innej odsłony eventu, zeszytu Amazing Spider-Man #72. Norman Osborn, który całkiem niedawno powrócił do żywych i - jak się wydawało - wyrzekł się złowieszczej przeszłości, coraz częściej przypomina sobie o swoich działaniach w roli Zielonego Goblina. Jedna z sekwencji pokazuje, że zmagający się z wielkimi kłopotami finansowymi antagonista, tuż przed przemianą w ikonicznego wroga Pajączka, w zamian za pomoc sprzedał duszę swojego syna, Harry'ego, Mefisto.

Cała scena może tłumaczyć, w jaki sposób Harry Osborn po swojej śmierci odrodził się jako Kindred. Przypomnijmy, że to właśnie ten ostatni jest głównym złoczyńcą Sinister War, stojąc de facto za działaniami każdej z grup antagonistów.

Oto plansze z obu wspomnianych wyżej zeszytów:

Sinister War #4 - plansze

Zeszyt Sinister War #4 zadebiutuje na amerykańskim rynku już jutro, 1 września.