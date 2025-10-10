Ranking wszystkich animacji Marvela według krytyków. Zombi wleką się na szarym końcu...
Z premierą Marvel Zombi za nami, pora przyjrzeć się temu. jak wypada ta animacja na tle innych. Poniższe zestawienie na bazie ocen z Rotten Tomatoes pokazuje, które animacje MCU najbardziej spodobały się krytykom.
Animacje okazały się większą częścią „Multiwersalnych Faz” Marvela, niż wielu widzów mogło się spodziewać. Pytanie jednak, która z nich okazała się najlepsza według krytyków. By znaleźć odpowiedź na to pytanie, przyjrzeliśmy się ocenom krytyków w serwisie Rotten Tomatoes. Wyniki mogą Was zaskoczyć.
Przygoda MCU z animowanym formatem zaczęła się od serialu A gdyby... ? z 2021 roku, pokazującego alternatywne wersje znanych historii Marvela. Od tamtej pory otrzymaliśmy kilka spin-offów popularnych filmów, takich jak Czarna Pantera czy Strażnicy Galaktyki, nowe przygody Spider-Mana oraz odświeżenie jednej z najbardziej ukochanych animowanych serii superbohaterskich z przeszłości, czyli oczywiście X-Men '97.
Niedawno na ekranie zadebiutował kolejny spin-off w postaci Marvel Zombi. Wydaje się więc, że to idealny moment, by przyjrzeć się, jak każda z tych produkcji wypada na tle pozostałych. W tym celu sprawdziliśmy, jaki procent pozytywnych opinii krytyków ma każda animacja Marvela w serwisie. Co ciekawe, żaden z seriali nie ma drastycznie złej oceny, co już samo w sobie można uznać za sukces, bo nie można tego samego powiedzieć o filmach aktorskich.
Zgadniecie, kto zajął 1. miejsce?
Ranking animacji Marvela według Rotten Tomatoes
A które z tych produkcji Wam najbardziej przypadły do gustu? Czekamy na Wasze rankingi w komentarzach!
Źródło: comicbookmovie.com, rottentomatoes.com
