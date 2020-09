Marvel zmieni historię uniwersum przez Shanga-Chi? Nowa geneza herosa

Marvel

Fani Marvela czekają już na nadchodzącą serię komiksową Shang-Chi, która może w dodatku zmienić historię całego uniwersum Domu Pomysłów - wszystko za sprawą wprowadzenia grupy znanej jako Five Deadly Weapons. Nie ulega też wątpliwości, że znaczenie tej postaci w najbliższej przyszłości znacznie się zwiększy; stanie się tak zarówno w świecie powieści graficznych, jak i filmowym, dzięki produkcji Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Wiemy już, że mająca zadebiutować 30 września seria, której autorami są Gene Luen Yang, Dike Ruan i Philip Tan, przeobrazi mitologię herosa. Punktem wyjścia stanie się ukazana w opowieści Secret Avengers śmierć ojca protagonisty, potężnego i wydawałoby się nieśmiertelnego maga, Zhenga Zu aka Fu Manchu. Wygląda na to, że Shang-Chi będzie miał okazję odkupić jego winy, a na takim obrocie spraw zaważy stowarzyszenie Five Deadly Weapons.

Serwis Games Radar ujawnił teraz pierwsze informacje na temat tej grupy. Funkcjonuje ona jako połączenie 5 osobnych rodów, z których każdy ma swojego czempiona. I tak Zheng Zu był czempionem rodu Deadly Hand, natomiast pozostałymi są siostra Dagger, brat Sabre, siostra Hammer i brat Staff - każdy z nich zyskał imię po nazwie własnej familii. Szczególne znaczenie dla wydarzeń ma mieć siostra Dagger, najmłodsza czempionka w historii, wywodząca się z żyjącego we Francji rodu, który swoją siedzibę ukrył za jednym z wodospadów.

Five Deadly Weapons, co Marvel podkreślał już wcześniej, rzuci zupełnie nowe światło na genezę Shanga-Chi. Z najnowszych informacji wynika jednak, że przy okazji zmianie ulegnie historia samego uniwersum - wszystko przez to, że wspomniane wyżej rody działają w świecie Domu Pomysłów od starożytności, najprawdopodobniej mając ogromny wpływ na to, co wydarzyło się w przeszłości.

Zobaczcie plansze promocyjne (na ostatniej grafice w galerii znajdziecie siostrę Dagger):

Shang-Chi #1 - plansze