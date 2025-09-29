Masters of the Universe - co znajdzie się w zwiastunie? Mamy pełny opis!

Na portalu HeMania.com pojawił się opis niedokończonej wersji zwiastuna nadchodzącego filmu Masters of the Universe.

To była wczesna wersja zwiastuna, z kilkoma ujęciami, na których wciąż widoczny był greenscreen, a przez znaki wodne zabezpieczające obraz momentami trudno było coś dostrzec, ale ogólnie wypadł dobrze. Był mniej więcej w 75% w fazie produkcji. Montaż był dość surowy, więc zdecydowanie nie można go nazwać dopracowanym. Jednak postacie, które widzieliśmy, wyglądały bardzo dobrze. Zwiastun zaczyna się od sceny Księcia Adama rozmawiającego z przyjacielem na Ziemi - są zdezorientowani, ponieważ pojawia się Cringer, i rozmawiają o zielonym tygrysie. Stamtąd akcja przenosi się do momentu, gdy Książę Adam wraca na swoją ojczystą planetę i dowiaduje się o swoim rodowodzie od postaci, którą, jak sądzę, była czarodziejka, ale trudno było to dostrzec ze względu na znaki wodne.

Potem zwiastun przeskakuje między różnymi scenami i widzimy Księcia Adama rozmawiającego z kilkoma mieszkańcami Eternii. Pojawia się też krótki przebłysk Skeletora i, jak sądzę, Evil-Lyn. Jest pokazany moment, gdy Książę Adam unosi miecz i krzyczy "I HAVE THE POWER", po czym widzimy transformację. Następnie pojawia się kilka szybkich scen walki w roli He-Mana i zwiastun się kończy.