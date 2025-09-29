Masters of the Universe - co znajdzie się w zwiastunie? Mamy pełny opis!
Pojawił się pierwszy opis zwiastuna nadchodzącego filmu Masters of the Universe. Wygląda na to, że fani animacji będą zadowoleni!
Na portalu HeMania.com pojawił się opis niedokończonej wersji zwiastuna nadchodzącego filmu Masters of the Universe.
Masters of the Universe - opis zwiastuna
To była wczesna wersja zwiastuna, z kilkoma ujęciami, na których wciąż widoczny był greenscreen, a przez znaki wodne zabezpieczające obraz momentami trudno było coś dostrzec, ale ogólnie wypadł dobrze. Był mniej więcej w 75% w fazie produkcji. Montaż był dość surowy, więc zdecydowanie nie można go nazwać dopracowanym. Jednak postacie, które widzieliśmy, wyglądały bardzo dobrze. Zwiastun zaczyna się od sceny Księcia Adama rozmawiającego z przyjacielem na Ziemi - są zdezorientowani, ponieważ pojawia się Cringer, i rozmawiają o zielonym tygrysie. Stamtąd akcja przenosi się do momentu, gdy Książę Adam wraca na swoją ojczystą planetę i dowiaduje się o swoim rodowodzie od postaci, którą, jak sądzę, była czarodziejka, ale trudno było to dostrzec ze względu na znaki wodne.
Potem zwiastun przeskakuje między różnymi scenami i widzimy Księcia Adama rozmawiającego z kilkoma mieszkańcami Eternii. Pojawia się też krótki przebłysk Skeletora i, jak sądzę, Evil-Lyn. Jest pokazany moment, gdy Książę Adam unosi miecz i krzyczy "I HAVE THE POWER", po czym widzimy transformację. Następnie pojawia się kilka szybkich scen walki w roli He-Mana i zwiastun się kończy.
Gwiazda Masters of the Universe zapowiada ciekawą relację! Połączy ona Evil-Lyn i Skeletora
Masters of The Universe - fabuła, obsada, data premiery
Fabuła skupia się na 10-letnim księciu Adamie, który ucieka z Eternii w statku kosmicznym i rozbija się na Ziemi. Oddzielony od swojego Miecza Mocy – jedynego połączenia z domem – dorasta nieświadomy swojego dziedzictwa. Poszukiwania miecza zajmują mu dwadzieścia lat. Jako dorosły mężczyzna musi powrócić na Eternię, by bronić jej przed siłami Szkieletora. Zanim jednak stanie się najpotężniejszym człowiekiem w galaktyce, musi odkryć tajemnice swojej przeszłości i w pełni przyjąć rolę He-Mana.
W obsadzie znaleźli się Nicholas Galitzine, Jared Leto, Idris Elba, Alison Brie, Sam C. Wilson, Kojo Attah, Hafthor Bjornsson, Morena Baccarin, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Jon Xue Zhang oraz Camila Mendes.
Data premiery Masters of the Universe została wyznaczona na 5 czerwca 2026 roku.
Źródło: comicbookmovie
