Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Szefowa Mattela widziała reżyserską wersję Masters of the Universe. Jest zachwycona filmem

Prezeska Mattel Studios opowiedziała o swoich wrażeniach z wizyty na planie zdjęciowym Masters of the Universe​. Przyznała, że zdecydowanie różni się on od Barbie, która dwa lata temu podbiła kina na całym świecie.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  masters of the universe 
wrażenia
Masters of the Universe fot. Instagram Nicholasa Galitzine'a
Reklama

Po wielkim komercyjnym sukcesie Barbie w 2023 roku, Mattel liczy na to, że równie dobrze w kinach poradzi sobie aktorski film Masters of the Universe, który skupia się na He-Manie. The Hollywood Reporter porozmawiał z prezeską Mattel Studios, która miała okazję znaleźć się na planie produkcji.

Czytaj więcej: Prism - Netflix szykuje intrygujący serial o zjawach. Millie Bobby Brown znów z nadnaturalną mocą

Robbie Brenner w najnowszym wywiadzie tak opowiadała o swoich wrażeniach z planu Masters of the Universe:

W zeszłym roku odwiedziłam plan zdjęciowy i ze wszystkich filmów, nad którymi pracowałam w życiu – nawet Barbie – ten był [największy]. Był ogromny. Chyba zajęliśmy dwie lub trzy hale zdjęciowe. To było na ośmiu planach na zewnętrz. [Postacie] chodziły po planie, mając 2,4 metra wzrostu. W tym filmie znalazły się te szalone postacie.

Brenner przyznała, że widziała nawet wczesną wersję reżyserską filmu Masters of the Universe. Jest zachwycona tym doświadczeniem i nazwała go "idealnym uzupełnieniem Barbie". Dodała, że świetnie się bawiła, a do tego film jest zdecydowanie inny. Natomiast Mattel doskonale zdaje sobie sprawę z wyzwań, przed którymi stoją w przyszłości.

Myślę, że ludzie są świadomi tego - "Okej, Mattel jest tutaj". Jesteśmy siłą. Nie wszystko będzie jak Barbie, ale jednocześnie jesteśmy poważni. Chcemy opowiadać wspaniałe historie. Nie widzę żadnych przeszkód. Czuję, że mamy po prostu niesamowitą szansę dzięki całej tej własności intelektualnej.

Dodała, że dzięki temu, że Mattel Studios działa w filmach i telewizji pod jedną marką i w jednym ekosystemie to daje im to nieograniczone możliwości.

Masters of the Universe - obsada, twórcy

Reżyserem filmu jest Travis Knight (Bumblebee), a scenariusz napisał Chris Butler. W He-Mana wcielił się Nicholas Galitzine, a w Szkieletora - Jareda Leto. W obsadzie są również Alison Brie (Evil-Lyn), Camila Mendes (Teela) oraz Idris Elba (ojciec Teeli).

Masters of the Universe - premiera 5 czerwca 2026 roku. 

Źródło: comicbookmovie.com

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  masters of the universe 
wrażenia
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Masters of the Universe Dramat

Najnowsze

1 Punisher
-
Plotka

Zwrot w sprawie pomocniczki Punishera w Spider-Manie 4. To jednak postać z seriali Netfliksa?

2 Peacemaker: sezon 2, odcinek 8 - zdjęcia
-

James Gunn o krytyce finału Peacemakera. "Nigdy nie powiedziałem, że Blue Beetle się pojawi"

3 Dissidia Duellum Final Fantasy
-

Bohaterowie Final Fantasy we współczesnym Tokio! Zapowiedziano nietypowy spin-off

4 Amadeus
-

Teaser kostiumowego serialu Amadeus. Mozart kontra Salieri!

5 Vision Quest
-
Spoilery

Tak Marvel ma zakończyć nowy serial. W sieci aż huczy od szokujących opisów

6 Tron: Ares
-
Plotka

Tron: Ares okazał się tak wielką klapą, że kończy franczyzę. Przecieki nie pozostawiają złudzeń

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e01

Agenci NCIS

s2025e199

Moda na sukces

s27e03

Wielkie projekty

s04e05

s28e08

The Voice

s09e10

Miłość jest ślepa

s09e11

Miłość jest ślepa

s05e04

Kulawe konie
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Larp. Miłość, trolle i inne questy

13

paź

Film

Larp. Miłość, trolle i inne questy
Bohema

15

paź

Gra

Bohema
Złotowłosa

15

paź

Książka

Złotowłosa
Druga Furioza

15

paź

Film

Druga Furioza
Left-Handed Girl

16

paź

Film

Left-Handed Girl
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ncuti Gatwa
Ncuti Gatwa

ur. 1992, kończy 33 lat

Dominic West
Dominic West

ur. 1969, kończy 56 lat

Paul Walter Hauser
Paul Walter Hauser

ur. 1986, kończy 39 lat

Jere Burns
Jere Burns

ur. 1954, kończy 71 lat

Elzbieta Jedrzejewska
Elzbieta Jedrzejewska

ur. 1968, kończy 57 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 724-728. Co się wydarzy?

6

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV