Szefowa Mattela widziała reżyserską wersję Masters of the Universe. Jest zachwycona filmem

fot. Instagram Nicholasa Galitzine'a

Reklama

Po wielkim komercyjnym sukcesie Barbie w 2023 roku, Mattel liczy na to, że równie dobrze w kinach poradzi sobie aktorski film Masters of the Universe, który skupia się na He-Manie. The Hollywood Reporter porozmawiał z prezeską Mattel Studios, która miała okazję znaleźć się na planie produkcji.

Czytaj więcej: Prism - Netflix szykuje intrygujący serial o zjawach. Millie Bobby Brown znów z nadnaturalną mocą

Robbie Brenner w najnowszym wywiadzie tak opowiadała o swoich wrażeniach z planu Masters of the Universe:

W zeszłym roku odwiedziłam plan zdjęciowy i ze wszystkich filmów, nad którymi pracowałam w życiu – nawet Barbie – ten był [największy]. Był ogromny. Chyba zajęliśmy dwie lub trzy hale zdjęciowe. To było na ośmiu planach na zewnętrz. [Postacie] chodziły po planie, mając 2,4 metra wzrostu. W tym filmie znalazły się te szalone postacie.

Brenner przyznała, że widziała nawet wczesną wersję reżyserską filmu Masters of the Universe. Jest zachwycona tym doświadczeniem i nazwała go "idealnym uzupełnieniem Barbie". Dodała, że świetnie się bawiła, a do tego film jest zdecydowanie inny. Natomiast Mattel doskonale zdaje sobie sprawę z wyzwań, przed którymi stoją w przyszłości.

Myślę, że ludzie są świadomi tego - "Okej, Mattel jest tutaj". Jesteśmy siłą. Nie wszystko będzie jak Barbie, ale jednocześnie jesteśmy poważni. Chcemy opowiadać wspaniałe historie. Nie widzę żadnych przeszkód. Czuję, że mamy po prostu niesamowitą szansę dzięki całej tej własności intelektualnej.

Dodała, że dzięki temu, że Mattel Studios działa w filmach i telewizji pod jedną marką i w jednym ekosystemie to daje im to nieograniczone możliwości.

Masters of the Universe - obsada, twórcy

Reżyserem filmu jest Travis Knight (Bumblebee), a scenariusz napisał Chris Butler. W He-Mana wcielił się Nicholas Galitzine, a w Szkieletora - Jareda Leto. W obsadzie są również Alison Brie (Evil-Lyn), Camila Mendes (Teela) oraz Idris Elba (ojciec Teeli).

Masters of the Universe - premiera 5 czerwca 2026 roku.