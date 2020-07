Match Me If You Can: Gwiazda Lucyfera zagra w komedii o portalu randkowym

fot. Jordin Althaus/FOX

Match Me If You Can będzie komedią romantyczną, w której główna bohaterka, Kip Parsons, zostaje odrzucona przez portal randkowy z powodu braku "dopasowania". Utalentowana komputerowo nerdka opisuje na swoim blogu swoje upokarzające doświadczenie, które trafia do coraz większej liczby osób. Kip szybko staje się głosem wszystkich sfrustrowanych singli. Jest tylko jeden problem: randkowy portal nie przyznaje się do jej odrzucenia, a kobieta staje się celem nagonki.

W główną rolę wcieli się Aimee Garcia, która również będzie pełnić funkcję producentki wykonawczej filmu wraz ze Stacey Parks. Aktorka zyskała sławę dzięki roli Elli Lopez w serialu Lucyfer, w którymi pojawi się ponownie w szóstym, a zarazem finałowym sezonie. Garcia wystąpiła również w filmie RoboCop i serialu Dexter. Niebawem usłyszmy ją w animowanym serialu M.O.D.O.K., gdzie będzie podkładać głos bohaterce o imieniu Jodie.

Za scenariusz komedii odpowiada Betsy Morris, którą wyreżyseruje Marian Yeager. Produkcja filmu ma się rozpocząć wiosną 2021 roku w Texasie. Data premiery nie została ujawniona.