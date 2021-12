Spider-Man: Bez drogi do domu - SPOILERY na szkicach. Tak nazywają się w uniwersum

fot. materiały prasowe

Spider-Many Tobeya Maguire'a oraz Andrew Garfielda formalnie są częścią MCU dzięki występowi w filmie Spider-Man: Bez drogi do domu. Marvel zdecydował się oficjalnie nadać im nazwy poprzez publikację szkiców koncepcyjnych na stronie Marvel.com. Takim sposobem wersja Maguire'a nosi nazwę: Friendly Neighborhood Spider-Man (przyjazny Pajączek z sąsiedztwa), a Garfield ma nazwę: Amazing Spider-Man (Niesamowity Spider-Man). Przypomnijmy, że według plotek Marvel Studios chce, aby obaj w przyszłości wrócili do ról w wielkim filmowym wydarzeniu opartym na komiksie Tajne wojny.

Spider-Man: Bez drogi do domu - szkice

W galerii poza wspomnianymi Pajączkami są również szkice złoczyńców z filmu.

Spider-Man: Bez drogi do domu

Spider-Man 3 - wycięto córkę Iron Mana

Na Instagramie młodej aktorki Lexi Rabe, prowadzonym przez jej rodziców, pojawiła się informacja, że odtwórczyni roli Morgan Stark nagrała sceny do Spider-Man: Bez drogi do domu. Ostatecznie jej występ został wycięty. Szczegóły nie są znane. W poście Rabe padła sugestia, że aktorka nie może się doczekać, by niebawem wrócić na plan produkcji MCU, więc najpewniej w którymś projekcie ją zobaczymy.

Doktor Strange firmy Hot Toys

Do sieci trafiły zdjęcia nowej figurki z filmu o Spider-Manie.

Spider-Man: Bez drogi do domu - Doktor Strange

Spider-Man: No Way Home - film jest wyświetlany tylko na ekranach kin.

