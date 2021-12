Bez drogi do domu pokonuje Avengers: Wojnę bez granic. Wynik jest wyższy niż zakładano!

fot. materiały prasowe

Podawaliśmy szacunkowe wyniki z weekendu filmu Spider-Man: Bez drogi do domu i okazały się one... zaniżone. Jak donosi Deadline, otwarcie w Ameryce Północnej ostatecznie wyniosło 260 mln dolarów, a nie 253 mln dolarów, jak mówiły dane szacunkowe. Oznacza to, że Spider-Man ma drugie największe otwarcie w historii kina i tym samym zrzuca z tej pozycji film Avengers: Wojna bez granic.

Na świecie również niedoszacowano popularności Pajączka. Ostatecznie zebrano 340,8 mln dolarów, a nie jak informowano 334,2 mln dolarów. To oznacza, że po podsumowaniu na koncie jest 600,8 mln dolarów, a nie 587,2 mln dolarów. Spider-Man: Bez drogi do domu tym samym staje się trzecim filmem w historii kina, który na debiucie przekracza 600 mln dolarów wpływów.

Musi wybrzmieć fakt, że nadal panuje pandemia, więc w wielu krajach świata są ograniczenia sprzedaży biletów na sale. Ten imponujący wynik osiągnięto również bez Chin, które są drugim największym rynkiem na świecie.

Przypomnijmy, że Spider-Man w Polsce również radzi sobie fenomenalnie. Zanotował on najlepsze otwarcie 2021 roku oraz najlepsze otwarcie czasów pandemii z wynikiem 450 tysięcy widzów.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.