Megalopolis - Adam Driver o filmie: "jest ciężki do określenia." Porównuje swoją postać do Francisa Forda Coppoli

Fot. Francis Ford Coppola

Megalopolis to produkcja, którą legendarny reżyser, Francis Ford Coppola, chciał i planował stworzyć od 40 lat. Produkcja ma być jego autorską, nieskrępowaną wizją, która wyniesie 120 milionów dolarów, które reżyser postanowił zapłacić z własnej kieszeni, by tylko móc zrealizować swoje kinowe marzenie. Na kolejny film człowieka odpowiedzialnego za tak kultowe produkcje jak Ojciec chrzestny czy Czas Apokalipsy czeka mnóstwo osób. W nowej produkcji m.in. wystąpi Adam Driver, który postanowił podzielić się nowymi szczegółami o nadchodzącym dziele:

Megalopolis jest ciężkie do określenia. To bardzo ogólnikowe stwierdzenie dopóki nie obejrzysz filmu, ale kiedy to zrobisz, moja odpowiedź będzie perfekcyjna. Nie ma w tym zbyt wiele precedensu; to szaleństwo na wielką skalę, co jest naprawdę w tym filmie unikatowe. [...] Moja postać jest wizjonerem. Przypomina Francisa Forda Coppolę w sposób, w jaki bada możliwości innych ludzi i to, co są w stanie zrobić, bez zafiksowania się na jednej, poprawnej odpowiedzi. Porusza mnie ten pomysł i jest on odbiciem Francisa.

Megalopolis - fabuła. O czym jest film?

Francis Ford Coppola od lat pracuje nad Megalopolis. Ma to być film science-fiction, z jednej strony pokazujący kobietę, która czuje się rozdarta pomiędzy lojalnością względem ojca, hołdującego tradycyjnym wartościom, a miłości do progresywnego kochanka, gotowego na przyszłość. Z drugiej strony ma to być historia pewnego architekta, starającego się zrobić z Nowego Jorku prawdziwą utopię po katastrofie, która spotkała miasto.

Ma to być epicka opowieść o politycznej ambicji, geniuszu i skomplikowanym uczuciu.

Megalopolis - obsada. Kto wystąpi w głównych rolach?

Warto przypomnieć, że w głównych rolach wystąpią Adam Driver i Aubrey Plaza. W obsadzie są także Nathalie Emmanuel, Laurence Fishburne, Forest Whitaker, Shia Labeouf, Jason Schwartzman, Grace VanderWaal, Kathryn Hunter, Talia Shire, Dustin Hoffman i Jon Voight.