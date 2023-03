Michael Douglas o sztucznej inteligencji. Aktor chce mieć kontrolę nad swoim wizerunkiem

fot. materiały prasowe

Michael Douglas, którego obecnie możemy oglądać w kinach w superbohaterskim filmie Ant-Man i Osa: Kwantomania podzielił się swoimi przemyśleniami na temat technologii cyfrowej wykorzystującej wizerunek aktorów bez konieczności pojawiania się ich na planie. W ostatnim czasie Disney stosuje sztuczną inteligencję oraz technologię deepfake w produkcjach ze świata Gwiezdnych Wojen. Widzowie mogli zobaczyć Carrie Fisher jako księżniczkę Leię czy Petera Cushinga jako Tarkina w filmie Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie. Z kolei w serialach The Mandalorian oraz Księga Boby Fetta pojawiał się młody Luke Skywalker (Mark Hamill), a w nadchodzącej produkcji Indiana Jones i artefakt przeznaczenia odmłodzony został Harrison Ford.

Sprawa technologii i wykorzystania wyglądu wywołuje coraz więcej dyskusji. Taki aktorski weteran, jak Michael Douglas nie ignoruje zmian, jakie następują w kinie. Ujawnił swoje plany, co stanie się z jego wizerunkiem po śmieci.

Osiągasz wiek, w którym zaczynasz myśleć o swoim testamencie i majątku. Myślę, że teraz będę musiał również uzyskać licencję na moje nazwisko i wizerunek, aby prawa trafiły do mojej rodziny, a nie do cyberprzestrzeni. Widzę, co sztuczna inteligencja robi z obrazami z tekstem. To tylko kwestia czasu, zanim będziesz w stanie odtworzyć każdą zmarłą osobę w dowolnym wieku za pomocą głosu i manier, więc chcę mieć nad tym trochę kontroli.

Nad rozwiązaniami pracuje SAG-AFTRA (Gildia Aktorów Ekranowych), która jest świadoma problemu związanego z rozwojem technologii. Prezes Duncan Crabtree-Ireland powiedział w wywiadzie z The Hollywood Reporter, że ochrona cyfrowego wizerunku aktorów jest kluczową kwestią dla tej federacji oraz jej członków. Dodał, że te nowe technologie oferują ekscytujące możliwości, ale mogą również stanowić potencjalne zagrożenie dla źródeł utrzymania aktorów. Doradczyni gildii Danielle Van Lier wskazała, że ważne jest, aby dane były chronione przed nieautoryzowanym dostępem i wykorzystaniem, a kopiowanie wizerunku następowało za zgodą SAG-AFTRA. Przyznała, że nie wszystko jest złe, ale chcą mieć pewność, że aktorzy zachowają kontrolę nad tym i otrzymają godziwą rekompensatę.

