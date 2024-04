Michael J. Fox rozważa powrót do aktorstwa. Podał jakiej roli oczekuje

fot. Apple TV+

Michael J. Fox udzielił wywiadu portalowi Entertainment Tonight. To w nim ujawnił, że rozważa powrót do aktorstwa. Co by go do tego zmotywowało? Okazuje się, że na tym etapie życia potrzebuje określonej roli, która pozwoli mu grać przy problemach, które wywołuje choroba Parkinsona.

Michael J. Fox - powrót do aktorstwa?

Tak dokładnie aktor to skomentował:

- Jeśli ktoś mi zaproponuje rolę, zagram i będę świetnie się bawić, super. Wróciłbym do aktorstwa, jeśli pojawiłoby się coś, w czym mógłbym wykorzystać swoją rzeczywistość, moje wyzwania. Jeśli mógłbym rozgryźć, jak to dopasować.

W wywiadzie z 2023 roku udzielonym magazynowi Empire aktor wyjaśniał, dlaczego zdecydował się zrezygnować z aktorstwa. Wspominał, jak w 2020 roku zagrał w dwóch odcinkach serialu Sprawa idealna i miał problemy z zapamiętaniem swoich kwestii.

Wspomniał, że miał podobną chwilę jak bohater filmu Tarantino Pewnego razu... w Hollywood - spojrzał w lustro, powiedział do siebie, że już nie może tego zapamiętać i podjął decyzję. Twierdzi, że przyjął ją z pełnym spokojem.