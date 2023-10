Activision Blizzard King dołącza do rodziny Xbox! Microsoft poinformował o przejęciu branżowego giganta

fot. Activision

Wygląda na to, że Microsoftowi udało się dopełnić wszelkich formalności związanych z przejęciem Activision Blizzard King. Niedawno informowaliśmy, że CMA (Brytyjski Urząd Konkurencji i Rynków) wydało zgodę na transakcję, a teraz na oficjalnej stronie giganta z Redmond pojawił się wpis, w którym przywitano "nowego członka rodziny Xbox". Warto zaznaczyć, że tym samym w ręce Microsoftu trafią kolejne studia deweloperskie, a także prawa do takich marek, jak między innymi Diablo, Warcraft, Call of Duty czy Candy Crush.

Od dawna podziwiałem prace Activision, Blizzard i King i wpływ, jaki mają na gaming, rozrywkę i popkulturę. Niektóre z moich najbardziej pamiętnych momentów z grami związane są z doświadczeniami stworzonymi przez ich studia, takimi jak wieczory spędzone na graniu z przyjaciółmi w kampanię Diablo IV od początku do końca, gromadzenie całej rodziny w salonie podczas cotygodniowego wieczoru z Guitar Hero czy też wspaniała passa w Candy Crush.To niesamowite móc powitać tak legendarne zespoły w rodzinie Xbox - napisał Phil Spencer.

To dla nas wielki dzień. Dziś dołączamy do zespołu Xbox. Cała nasza historia i sukcesy doprowadziły nas do tego miejsca dzięki Wam - naszej niesamowitej społeczności. Dziękujemy Wam z głębi naszych serc - tak skomentowano przejęcie na profilu Activision Blizzard w serwisie X.

