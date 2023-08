Między nami żywiołami - jednak nie ma klapy w box office? Disney wyjaśnia

Źródło: materiały prasowe

Reklama

Między nami żywiołami został nazwany klapą przed media i analityków box office po fatalnym globalnym otwarciu animacji Pixara. To nie była dobra wiadomość dla studia, bo była to kolejna wpadka z rzędu. Pamiętamy, że w 2022 roku Buzz Astral przyniósł straty finansowe. Jednak najnowsza animacja studia zaskoczyła wszystkich. Wszyscy oczekiwali, że po takim starcie film zwyczajnie szybko zniknie z kin i stąd wspomniany wyrok, ale tak się nie stało.

Między nami żywiołami - box office

Do tej pory Między nami żywiołami w skali globalnej zebrało 425,2 mln dolarów. Radzi sobie szokująco wręcz dobrze, notując niesamowicie niskie spadki frekwencji w każdym kraju, w którym animacja jest wyświetlana. Co więcej, w wielu krajach Elemental stał się najbardziej dochodowym filmem Pixara w historii.

Disney podjął dość rzadką decyzję, decydując się na oświadczenie w sprawie domniemanej klapy finansowej. Co prawda, przyznają, że na początku film był zaledwie iskrą, nie ogniem spalającym rekordy box office, to nie zniknął z kin tak, jak eksperci oczekiwali, zwiastując klapę.

W oświadczeniu napisano, że film osiągnął do tej pory pięć razy tyle na rynku Ameryki Północnej, co zebrano podczas weekendu otwarcia. Ostatni taki wyczyn w historii Pixara miał Toy Story z 1995 roku. To jest bardzo rzadki wyczyn, więc Pixar i Disney mają powody do zadowolenia, bo to jest wyraźny sygnał odbudowania miejsca marki w kinach.

Z uwagi na to, że budżet to 200 mln dolarów film już się zwrócił. Zakłada się zawsze, że tytuł musi osiągnąć w box office kwotę dwa razy większą niż budżet, by wyjść na zero.

- Po rozczarowującym weekendzie otwarcia jesteśmy zadowoleni, że widzowie odkrywają, jak świetnym filmem jest Między nami żywiołami - napisano.

Za przyczynę sukcesu uznają świetne oceny widzów i działanie marketingu szeptanego, czyli polecania filmu przez odbiorców.

Między nami żywiołami - premiera w USA w PVOD już 15 sierpnia. Wówczas film zarobi dodatkowe pieniądze ze sprzedaży wersji cyfrowej.