Minecraft RTX - premiera wersji beta zapowiedziana

Prace nad Minecraftem w wersji RTX trwały od wielu miesięcy. Przedstawiciele Microsoftu i Nvidii co i rusz obiecywali, że gra wkrótce doczeka się oficjalnej premiery, nie podawali jednak żadnej konkretnej daty. W końcu dotrzymali słowa – od 16 kwietnia 2020 roku Minecraft RTX trafi do programu beta testów. Grę będzie można pobrać za darmo i odpalimy ją na komputerach z Windowsem 10 pracujących pod kontrolą kart graficznych Nvidia z linii RTX.

Połączyliśmy siły z Mojang Studios, aby zaimplementować w grze Minecraft ray tracing oraz sztuczną inteligencję, a rezultaty są naprawdę niesamowite. Społeczność graczy jest podekscytowania możliwością wykorzystania w Minecrafcie efektów RTX i nie możemy się już doczekać, aby zobaczyć co stworzą - powiedział Jeff Fisher, wiceprezes ds. gier w firmie Nvidia.

Testy beta oddadzą w nasze ręce znacznie więcej niż tylko ulepszony silnik graficzny współpracujący z technologiami ray tracingu oraz Nvidia DLSS 2.0. Deweloperzy zaprosili do promowania nowej odsłony Minecrafta społeczność graczy - znani twórcy wykreowali własne światy zaprojektowane z myślą o technologii RTX. Dzięki temu będziemy mogli pobrać sześć map, które w pełni ujawnią potencjał ray tracingu.

Minecraft RTX wprowadzi efekty graficzne zarezerwowane dotychczas dla znacznie bardzie zaawansowanych produkcji. Dzięki wykorzystaniu bloków o rozszerzonych właściwościach (PBR) gra będzie w stanie odwzorowywać m.in.:

światło słoneczne oraz oświetlenie z innych źródeł,

realistyczne twarde i miękkie cienie,

emisyjne oświetlenie z powierzchni takich jak jasnogłaz czy lawa,

oświetlenie globalne,

precyzyjne odbicia w wodzie i na powierzchniach metalowych,

przezroczyste materiały, takie jak witraże, woda i lód z odbiciami i załamaniem światła,

wolumetryczna mgła.

Poniższa galeria prezentuje, jak nowy Minecraft będzie prezentował się w pełnej krasie na mapach Aquatic Adventure RTX (Dr_Bond), Color, Light and Shadow RTX (PearlescentMoon), Crystal Palace RTX (GeminiTay), Imagination Island RTX (BlockWorks), Neon District RTX (Elysium Fire) oraz Of Temples and Totems RTX (Razzleberries):