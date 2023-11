Monarch: Dziedzictwo potworów - odtworzono test nuklearny z filmu Godzilla. Twórcy o scenie z perspektywy tytułowej organizacji

fot. Apple TV+

Reklama

Monarch: Dziedzictwo potworów jest częścią tzw. MonsterVerse, którego akcja rozgrywa się przed wydarzeniami z filmu Godzilla (2014) na przestrzeni wielu lat, gdy próbowano ożywić Króla Potworów. W trzecim odcinku serialu od Apple TV+ pojawiła się scena, która odtwarza intro ze wspomnianej produkcji, ale z perspektywy organizacji Monarch oraz głównego bohatera - Lee Shawa (w młodszą wersję wciela się Wyatt Russell).

fot. Apple TV+

Twórcy o moralnej stronie odtworzonej sceny w Monarch: Dziedzictwo potworów

Monarch to organizacja, która skupia najwybitniejszych naukowców z całego świata. Ich zadaniem jest badanie Tytanów i innych potworów, które mogą stanowić zagrożenia dla ludzkości. Pracują również nad sposobami ich unieszkodliwiania.

Matt Fraction, jeden z showrunnerów serialu, w rozmowie z Tor odniósł się do odtworzenia sceny z filmu, w której przeprowadzono test nuklearny na Godzilli na atolu Bikini. Napisy w tym intro ujawniały, że test był przykrywką do zneutralizowania kaiju. Twórca przyznał, że to szczytowe osiągnięcie Monarch, które jednak później okazało się porażką. Keiko, Bill i Lee po raz pierwszy zobaczyli Godzillę z bliska. To doświadczenie sprawiło, że każdy z nich wyrobił sobie inną opinię na temat tego, co reprezentuje Król Potworów.

fot. Apple TV+

O moralnej dwuznaczności tej sceny oraz dychotomii działań Monarch, wspomniał też drugi showrunner - Chris Black:

To wybór, który trzeba dokonać – naszą misją jest próba zniszczenia tych stworzeń czy naszą misją jest próba zdobycia jak największej wiedzy na ich temat? Są tacy ludzie jak generał Puckett – którego gra ten wspaniały aktor, Christopher Heyerdahl - mówiący: "Nie, złożyłem przysięgę, aby chronić mój kraj". I nie myli się. Nie jest szalony. Z kolei Keiko mówi: "Nie wolno nam tego robić. Jakie mamy prawo, aby to robić?".

Monarch: Dziedzictwo potworów - zdjęcia

Monarch: Legacy of Monsters

Monarch: Dziedzictwo potworów - opis

Cate udaje się przetrwać atak Godzilli w San Francisco, po czym przeżywa kolejny wstrząs, gdy odkrywa szokujący sekret. Stawiając czoła potwornym zagrożeniom, wyrusza w pełną przygód podróż, aby poznać prawdę o swojej rodzinie i tajemniczej organizacji zwanej Monarch.

Monarch: Dziedzictwo potworów - premiera 4. odcinka 1 grudnia na Apple TV+.