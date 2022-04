Morbius - sceny po napisach widowiska mogą łączyć się ze znaną serią filmową

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. youtube.com/Sony Pictures Entertainment

W filmie Morbius mogliśmy zobaczyć dwie sceny po napisach. W pierwszej z nich, Adrian Toomes (w wykonaniu Michaela Keatona) znany jako Vulture trafia w wyniku zaklęcia Doktora Strange'a do świata, w którym żyją Morbius i Venom. W wyniku tego zdarzenia zostaje zwolniony z więzienia, w którym w tym wymiarze nie powinno go być. Ciekawsza jest jednak druga scena, w której Toomes spotyka się z Morbiusem w pełnym kombinezonie Vulture'a, którego na dobrą sprawę nie powinien mieć w innym świecie. Reżyser Daniel Espinosa potwierdził, że nie jest to ten sam strój, w którym postać widzieliśmy w filmie Spider-Man: Homecoming. W widowisku Niesamowity Spider-Man 2 w siedzibie OSCORP widzimy kilka pancerzy, w tym zbroję Rhino, macki Doktora Octopusa oraz właśnie skrzydła Vulture', chociaż o nieco innym wyglądzie. Być może zatem Toomes ukradł aktualną wersję kombinezonu i zaczął jej używać. A to oznaczałoby, że Spider-Manem z uniwersum tworzonym przez Sony jest ten w wykonaniu Andrew Garfielda i być może tutaj pojawia się droga do jego powrotu na ekran. Teoria wydaje się sensowna.

Morbius plakat

Morbius a uniwersum Sony

Espinosa w wywiadzie dla Variety wyjawił, że Sony ma plan odnośnie kierunku, w którym zmierza uniwersum postaci ze świata Spider-Mana i stwierdził, że te rzeczy zostaną odkryte, między innymi kwestia czy Spider-Man istnieje w tym uniwersum. Na pytanie z jaką postacią Vulture i Morbius powinni spotkać się w następnej kolejności odpowiedział, że Norman Osborn byłby dobrym pomysłem.

Natomiast gwiazda projektu, Adria Arjona wypowiedziała się na temat fizycznej przemiany Jareda Leto do roli Morbiusa. Dla przypomnienia w filmie główny bohater jest na początku bardzo chudy ze względu na swoją chorobę, by potem po zaaplikowaniu leku zyskać sylwetkę atlety. Arjona stwierdziła, że jego przemiana do roli była imponująca, ale również przerażająca.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.