Motorola edge 20 - nowe fotograficzne flagowce w przystępnej cenie

Motorola wprowadzi do dystrybucji nową linię wydajnych smartfonów napędzanych procesorami od firmy Qualcomm. Modele edge 20 oraz edge 20 pro pozwolą w pełni wykorzystać potencjał technologii Wi-Fi 6 oraz 5G i skuszą wszechstronnymi układami optycznymi. Sercem modelu edge 20 będzie Snapdragon 778G wsparty 8 GB pamięci RAM oraz dysponujący 128 GB przestrzeni na dane. Z kolei model edge 20 pro odda w nasze ręce Snapdragon 870 z 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB na dane.

Jednak to nie powyższa specyfikacja, a potencjał fotograficzny mają przyciągnąć do tych urządzeń szerokie grono odbiorców. Topowy model edge 20 pro dysponuje dużą matrycą 108 MP wykonaną w formacie 1/1,5”, która dzięki wykorzystaniu Ultra Pixel, technologii łączenia mniejszych pikseli w jeden większy, pozwoli wykonać wyraziste zdjęcia nawet przy słabych warunkach oświetleniowych. Drugi, szerokokątny obiektyw 16 MP ułatwi uchwycenie szerokiego kadru, a dzięki funkcji Macro Vision pozwoli wykonać fotografie macro obiektów oddalonych zaledwie o 3 cm. Dodajmy do tego peryskopowy obiektyw z zoomem optycznym 5x i cyfrowym 50x oraz możliwość rejestracji filmów w 8K, a otrzymamy niezwykle uniwersalny aparat mobilny.

Motorola edge 20 tylko nieznacznie różni się pod kątem możliwości fotograficznych od swojego wydajniejszego brata. Obiektyw główny i szerokokątny to te same modele, które zastosowano w edge 20 pro, za to teleobiektyw peryskopowy oferuje nieco mniejsze przybliżenie (3x zoom optyczny i 30x cyfrowy).

Oba modele dysponują wyświetlaczami OLED o przekątnej 6,7”, które dzięki wiernemu odwzorowaniu kolorów oraz spełnieniu standardów certyfikacji HDR10+ sprawdzą się m.in. podczas szybkiej obróbki zdjęć czy oglądania filmów z serwisów streamingowych. Z kolei częstotliwość odświeżania matrycy na poziomie 144 Hz pozwoli zauważalnie upłynnić działanie gier.

Nowe smartfony trafią do dystrybucji na początku września, a od 19 sierpnia do 2 września można zamówić je w przedsprzedaży. Ci, którzy zdecydują się na zakup przed oficjalną premierą, otrzymają w prezencie słuchawki motorola vervebuds 800. Oba telefony sprzedawane są także z szybką ładowarką TurboPower 30. Motorolę edge 20 wyceniono na 2299 zł, a model edge 20 pro na 3299 zł.