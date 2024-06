Motorola edge 50 ultra - nowy flagowiec już w sprzedaży

fot. Motorola

Reklama

Sercem edge 50 ultra jest procesor Snapdragon 8s Gen 3, najnowszy układ z najwyższej serii firmy Qualcomm. Do tego dochodzi aż 16 GB pamięci RAM (z możliwością rozszerzenia dzięki funkcji RAM Boost) oraz 1 TB ultraszybkiej pamięci wewnętrznej UFS 4.0. Taka konfiguracja zapewnia płynne działanie nawet najbardziej wymagających aplikacji i gier, a także wystarczającą ilość miejsca na zdjęcia, filmy i inne pliki.

Motorola edge 50 ultra to także prawdziwy fotograficzny potwór. Smartfon wyposażony jest w trzy potężne moduły głównego aparatu: 50 MP (z OIS i laserowym autofocusem), 50 MP ultraszerokokątny z Macro Vision oraz 64 MP teleobiektyw z potrójnym zoomem i stabilizacją (OIS). Do tego dochodzi wysokiej klasy przedni aparat 50 MP, który zadowoli miłośników selfie.

fot. Motorola

Możliwości fotograficzne modelu edge 50 ultra wspiera sztuczna inteligencja moto ai, a nowa technologia Photo Enhancement Engine każdemu pomoże zrobić idealne zdjęcia.

Motorola edge 50 ultra wyposażona jest w znakomity ekran pOLED 6,67” Super HD (1220p) z odświeżaniem 144 Hz i maksymalną jasnością 2500 nitów. Wyświetlacz jest skalibrowany pod kątem zgodności z paletą kolorów Pantone i ma certyfikację HDR10+.

Smartfon obsługuje także błyskawiczne ładowanie TurboPower 125 W, które pozwala naładować baterię 4500 mAh w zaledwie kilkanaście minut. Do tego dochodzi ładowanie bezprzewodowe z mocą do 50 W oraz bezprzewodowe ładowanie zwrotne 10 W.

Motorola edge 50 ultra dostępna jest w trzech wariantach kolorystycznych: czarnym (Forest Grey), Peach Fuzz (kolor roku 2024 Pantone) oraz w limitowanej edycji wykończonej jasnym drewnem (Nordic Wood). Smartfon spełnia najwyższe standardy jakości i ma certyfikat IP68, co oznacza, że jest odporny na zakurzenie i zanurzenie w wodzie.

motorola edge 50 ultra

Promocje na start sprzedaży edge 50 ultra

Na start sprzedaży modelu edge 50 ultra w Polsce Motorola przygotowała dwie korzystne promocje, które można ze sobą połączyć – odzyskać część gotówki i otrzymać za darmo słuchawki moto buds+.

Klienci, którzy kupią smartfon Motorola edge 50 ultra w okresie od 3 czerwca do 16 czerwca włącznie, mogą skorzystać z dwóch promocji.

Pierwszą z nich jest promocja Motoroli „Trade in. Trade up”. Umożliwia ona konsumentom wymianę starszego smartfona przy zakupie edge 5 ultra – zwracane urządzenie zostanie wycenione, a zaproponowana kwota zostanie dodatkowo powiększona o gwarantowane 500 zł. Szczegółowe informacje o programie „Trade in. Trade up” oraz lista smartfonów, które konsumenci mogą poddać recyklingowi, są dostępne na stronie internetowej programu.

fot. Motorola

Druga promocja skierowana jest do osób poszukujących wysokiej klasy słuchawek dousznych. Każdy konsument, który w okresie trwania promocji zakupi smartfon motorola edge 50 ultra, otrzyma bezpłatnie parę grafitowych słuchawek moto buds+, zaprojektowanych przez Motorolę we współpracy z legendarną marką Bose. Słuchawki mają wartość rynkową 599 zł. Aby je otrzymać, wystarczy po zakupie smartfona zarejestrować się na stronie promocji.

fot. Motorola

Smartfon motorola edge 50 ultra (16 GB/1 TB) jest już dostępny w Polsce w rekomendowanej cenie detalicznej 4499 zł.