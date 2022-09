Spider-Man zaatakowany przez własne sieci - ten komiks to szaleństwo. Zobaczcie mroczne plansze

Fot. Marvel

Wymarzona wyprawa Petera Parkera do Los Angeles zmieni się w prawdziwy koszmar w komiksie Marvela Deadly Neighborhood Spider-Man #1. Pajączek spotka na swojej drodze kilka demonów, które poddadzą go próbom, jakich nigdy wcześniej nie musiał przejść. Bohater znajdzie się na pograniczu marzeń i rzeczywistości oraz nauki i magii, gdzie nie będzie mógł odróżnić tego, co jest prawdziwe, a co nie.

Zobaczcie mroczną wersję Spider-Mana.

Spider-Man kontra demony - zapowiedź komiksu Marvela

Zobaczcie pierwsze spojrzenie na komiks Deadly Neighborhood Spider-Man #1. Na jednej ze stron sieci Petera Parkera ożywają i zaczynają go atakować, a jego ciało wykrzywia się w potworny kształt, przypominający pajęczaka. Na planszach znajdą się także niedźwiedź i stado nietoperzy.

Deadly Neighborhood Spider-Man #1 - okładka

Kiedy premiera komiksu Marvela? Deadly Neighborhood Spider-Man #1 trafi do sprzedaży za granicą 19 października.

