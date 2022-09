Spider-Man: Uniwersum 2 - puzzle inspirowane filmem dają spojrzenie na sześcioro głównych bohaterów

fot. materiały prasowe

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One) to sequel nagrodzonej Oscarem, kultowej już animacji Spider-Man Uniwersum. Do sieci trafiły zdjęcia puzzli inspirowanych produkcją. Dają one lepsze spojrzenie na sześcioro głównych bohaterów filmu. Są to: Miles Morales, Gwen Stacy, Spider-Man 2099, Scarlet Spider, Cyborg Spider-Woman oraz Spider-Punk. Grafiki możecie sprawdzić poniżej.

Szczegóły fabuły filmu są trzymane w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że wydarzenia z poprzedniego filmu popsuły multiwersum i złoczyńcy trafiają do złych światów. Spider-Woman łączy siły ze Spider-Manem 2099 oraz Jessiką Drew, aby zapanować nad sytuacją. Do drużyny dołącza Miles Morales.

Spider-Man: Uniwersum 2 - grafiki

Spider-Man: Across the Spider-Verse

W obsadzie dubbingu są Oscar Isaac, Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Jake Johnson, Brian Tyree Henry, Luna Lauren Vélez, Issa Rae oraz Jason Schwartzman.

Spider-Man: Across the Spider-Verse - premiera filmu w USA 2 czerwca 2023 roku.