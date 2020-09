Ms. Marvel - Geraldine Viswanathan faworytką do roli Kamali? Aktorka komentuje

materiały prasowe

Ms. Marvel będzie serialem Disney+ i Marvel Studios o młodocianej bohaterce. Wciąż trwają spekulacje odnośnie odtwórczyni głównej roli. Bardzo często wśród faworytek wymienia się Geraldine Viswanathan znaną z serialu Cudotwórcy.

25-letnia aktorka została poproszona przez portal Screen Rant o skomentowanie pojawiających się plotek o jej udziale w MCU. Nie mogła oczywiście jednoznacznie potwierdzić i zaprzeczyć, ale raczej nie ona wcieli się w Kamalę.

O Boże, bardzo mi to schlebia. I to zdecydowanie moja ulubiona superbohaterka, więc to naprawdę przyjemne. Mam jednak niskie oczekiwania; cokolwiek się wydarzy, zaakceptuję to. Znajdą idealną Ms. Marvel i bardzo się cieszę, że to zobaczę.

Źródło: Marvel

Tytułowa bohaterka na imię ma Kamala Khan i jest pierwszą muzułmańską superbohaterką Marvela. Jej moce wynikają z przejścia terreginezy, dzięki czemu potrafi rozciągać, zmniejszać, zwiększać i poszerzać swoje ciało. Pseudonim Khan inspirowany jest Ms. Marvel, która wówczas w komiksach przemianowała się na Kapitan Marvel.