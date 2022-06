Ms. Marvel - serial wprowadzi widzów do filmu The Marvels? Scenarzystka komentuje

Fot. Disney+

Pierwszy serial MCU, WandaVision wprowadził widzów do filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu. To samo powinno stać się w przypadku Ms. Marvel i drugiej części przygód Kapitan Marvel. Iman Vellani, gwiazda serialu ma pojawić się w produkcji zatytułowanej The Marvels.

Główna scenarzystka serialu Disney+, Bisha K. Ali, zdradziła, w jaki sposób serial przygotuje tytułową bohaterkę do debiutu na dużym ekranie.

W momencie, w którym założyliśmy pokój scenarzystów Ms. Marvel, wiedzieliśmy już, że The Marvels powstanie i Ms. Marvel będzie częścią tego filmu. Nie wiedziałam - i nadal nie wiem - co wydarzy się w tej produkcji, ale mam pewne przypuszczenia... Byłam świadoma, że dostaniemy nastolatkę z Jersey City, bez mocy i będziemy musieli przygotować ją na wszystko, co wydarzy się w tym filmie. Zdawałam sobie sprawę z możliwości połączenia, a kiedy zaczęto na poważnie pracować nad tym filmem, większość naszych scenariuszy była już napisana. Wszystko więc przeczytali i wiedzieli, co się z nią stanie. Mieli to wszystko na uwadze, gdy przystępowali do realizacji swojego filmu, ale bardzo chciałabym wiedzieć, co wydarzy się w ich historii.

