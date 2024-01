MSI pokazuje pazury – Claw to nowy przenośny komputer gamingowy

Kolejny sprzęt dołącza do stawki przenośnych komputerów do gier, choć ten ma do zaproponowania coś innego niż konkurenci: jest napędzany przez układ Intel Core Ultra. MSI Claw został oficjalnie zaprezentowany na CES 2024, a MSI twierdzi, że bez problemu można na nim grać w gry AAA.