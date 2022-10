Multikino - październik w kinie. Co obejrzeć?

fot. materiały prasowe

Październik się rozpoczął, a wraz z nim pełna jesień za oknami. Jest to więc najlepszy czas na wyprawę do kina. Patrząc na polskie i zagraniczne premiery przygotowane na październik, będzie to gorący miesiąc.

Multikino - premiery na 7 października

Ten weekend października zaczynamy od oczekiwanego filmu dokumentalnego Ania opowiadającego o nieżyjącej aktorce Annie Przybylskiej. To nie jedyna propozycja polskiego kina, bo tego samego dnia na ekrany wchodzi coś, co na pewno wywróci perspektywę na rodzime filmy do góry nogami. Mowa o produkcji Apokawixa, czyli pierwszym polskim filmie o zombie. Jest to historia grupy maturzystów, którzy – zmęczeni kolejnymi lockdownami – postanawiają zorganizować nad morzem „melanż życia”. Mimo niepokojąco wysokiego stężenia sinic w Bałtyku i przypadków dziwnych zakażeń początkowo wszystko idzie normalnie. Z minuty na minutę całość jednak zaczyna wymykać się spod kontroli. W środku imprezy wybucha epidemia zombie, a bohaterowie muszą walczyć o życie.

Tego dnia polskie kino przejmie ekrany, bo wejdzie też komedia romantyczna Miłość na pierwszą stronę w reżyserii Marii Sadowskiej. Na wielkim ekranie widzowie zobaczą: Olgę Bołądź, Piotra Stramowskiego, Magdalenę Schejbal, Rafała Zawieruchę i Mateusza Damięckiego.

Multikino - premiery na 14 października

Październik to zdecydowanie wysyp polskich filmów. Tego dnia na ekrany wejdzie Gdzie diabeł nie może tam baby pośle - prawdziwe historie polskich fortun. . W filmie w czasach, gdy w Polsce półki sklepowe świecą pustkami, kilka przebojowych osób z głową do interesów, znajduje sposób na zarabianie ogromnych pieniędzy. W głównych rolach wystąpią Małgorzata Kożuchowska, Agnieszka Więdłocha, Paulina Gałązka oraz Dominika Gwit-Dunaszewska.

Również polską alternatywą jest dramat wojenny Orzeł. Jest rok 1940. Gdy na plażach Dunkierki trwa gorączkowa ewakuacja alianckich żołnierzy, pod powierzchnią morza sunie supernowoczesny polski okręt podwodny ORP „Orzeł”. Doskonale wyszkolona załoga ma na swoim koncie spektakularne sukcesy, w tym brawurową ucieczkę z Tallina i zatopienie niemieckiego transportowca „Rio De Janeiro”. Teraz staje przed tajemniczą i niebezpieczną misją, w trakcie której będzie musiała zmierzyć się z nie tylko z zagrożeniem w postaci min podwodnych, bomb głębinowych, wrogich okrętów i patrolujących teren samolotów, ale również z coraz bardziej napiętą atmosferą na pokładzie. To co wydarzy się w kolejnych dniach przejdzie do historii i napisze legendę najsłynniejszego z polskich okrętów.

Nie zabraknie też amerykańskich filmów w gwiazdorskiej obsadzie. Premierę będzie mieć Amsterdam, w którym główne role grają Christian Bale, Margot Robbie oraz John David Washington.

Multikino - premiery na 21 października

Tego dnia na ekrany wchodzi największa premiera miesiąca i wielki powrót blockbusterów na ekrany. Superprodukcja komiksowa Black Adam osadzona w uniwersum DC to wielka pasja grającego główną rolę Dwayne'a Johnsona.

Jeśli ktoś nie lubi widowiskowych filmów, ponownie do wyboru mamy polską komedię. Bejbis to nowy film Andrzeja Saramonowicza. W filmie Ada i Mikołaj od kilkunastu lat są szczęśliwym małżeństwem. Tę z trudem budowaną i utrzymywaną konstrukcją poważnie zachwieje nowy członek rodziny. Na skutek wydarzeń pewnej mocno zakrapianej imprezowej nocy, na świat przyjdzie Janek, cudowny, ale zupełnie nieplanowany dar od losu (czyli wpadka). Przyjaciele pukają się w czoła: „1 dziecko + 1 dziecko = 11 dzieci, a nie 2” - mówią, córka jest zaniepokojona pojawieniem się konkurencji, ale Ada i Mikołaj w pocie czoła starają się ogarniać zupełnie nową rodzinną rzeczywistość. Nieprzespane noce, wszechobecne pieluchy, brak seksu, coraz częstsze kłótnie. Nie tak miało być. Synka oczywiście kochają, ale między nimi zaczyna dziać się coraz gorzej. Ada jest wściekła na cały świat, a Mikołaj zaczyna rozglądać się za innymi. Jak w tej sytuacji odnaleźć radość życia, uratować miłość i zachować chociaż drobny margines wolności? Łatwo nie będzie, ale może być naprawdę zabawnie.

Multikino - premiery na 28 październik

Koniec października to tradycyjnie horrory. Wówczas na ekranie zobaczymy Halloween. Finał, Egzorcyzmy siostry Ann oraz Goście.

Szczegółowy repertuar oraz więcej informacji na temat filmów znajduje się na stronie www.multikino.pl.