Multikino - premiery filmowe na czerwiec 2023. Flash, Indiana Jones 5 i inne

Czerwiec w sieci Multikino rozpoczął się z przytupem od premiery hitu Spider-Man: Poprzez multiwersum. Film animowany zbiera fantastyczne recenzje krytyków oraz widzów w każdym wieku. To jeden z najlepszych filmów roku, który wciąż można oglądać na ekranach kin. Co więcej zobaczymy w czerwcu 2023 roku?

Multikino - czerwiec 2023

Transformers: Przebudzenie bestii weszło na ekrany 7 czerwca wraz z pokazami przedpremierowymi, a rzeczona premiera odbyła się 9 czerwca. Do odwiecznej wojny między Autobotami i Deceptikonami dołączą nowe frakcje: Maximale, Predacony oraz Terracony. W filmie widzowie zobaczą między innymi: Anthony’ego Ramosa i Dominique Fishback.

16 czerwca na ekranach coś dla fanów superbohaterów, czyli Flash. Barry używa swojej mocy do podróży w czasie, żeby zmienić wydarzenia z przeszłości. Kiedy jednak próbuje ocalić rodzinę, mimowolnie zmienia przyszłość. Barry zostaje więźniem rzeczywistości, w której generał Zod powraca i grozi powszechnym zniszczeniem. W tym świecie nie ma jednak żadnych superbohaterów, do których można by się zwrócić. Chyba że Barry przekona do przerwania emerytury zupełnie innego Batmana i uratuje uwięzionego Supermana, również nie takiego, jakiego się spodziewa. Jedyną nadzieją Barry’ego na uratowanie świata, w którym przebywa i na powrót do przyszłości, którą zna, pozostaje wyścig o życie. Tylko czy ostateczne poświęcenie wystarczy do przywrócenia dawnego biegu wydarzeń?

16 czerwca jest też propozycja dla widzów oczekujących od kina czegoś ambitniejszego emocjonalnie i treściowo, czyli Asteroid City w reżyserii Wesa Andersona. Słynny filmowiec tradycyjnie zebrał fantastyczną obsadę. Na ekranie zobaczymy: Jasona Schwartzmana, Scarlett Johansson, Toma Hanksa, Jeffreya Wrighta, Tildę Swinton, Bryana Cranstona, Eda Nortona, Adriena Brody'ego, Lieva Schreibera, Hope Davis, Stephena Parka, Ruperta Frienda, Mayę Hawke, Steve’a Carella, Matta Dillona, Hong Chau, Willema Dafoe, Margot Robbie, Tony’ego Revolori, Jake’a Ryana, Grace Edwards, Aristou Meehan, Sophię Lillis, Ethana Lee, Jeffa Goldbluma i Ritę Wilson.

23 czerwca to czas na komedię. Mamy tutaj Wszystko o moim starym z Robertem De Niro oraz Bez urazy z Jennifer Lawrence. Obie produkcje są przeznaczone tylko dla widzów dorosłych.

Koniec czerwca to wyprawa nostalgiczna, czyli pożegnanie ze słynnym archeologiem. Indiana Jones i artefakt przeznaczenia to finałowa część serii, w której Harrison Ford po raz ostatni gra bohatera.

W czerwcu nie zabraknie propozycji dla najmłodszych. 16 czerwca pojawi się familijna produkcja Rysiek superwróbel. W filmie Wróbel Rysiek, wychowany przez rodzinę bocianów marzy o tym, by poprowadzić stado. Niestety, ta zaszczytna i odpowiedzialna misja przypada komuś innemu. Rysiek nie może się z tym pogodzić i opuszcza stado.

30 czerwca natomiast zobaczymy Miss Kraken. Ruby Gillman. Jest to opowieść o nieśmiałej nastolatce, która odkrywa, że należy do legendarnej królewskiej linii mitycznych morskich krakenów i że jej przeznaczenie jest inne niż to o jakim kiedykolwiek marzyła.

Szczegółowy repertuar oraz więcej informacji na temat filmów znajduje się na stronie www.multikino.pl.