Multikino - premiery filmowe na lipiec 2023. Mission: Imposible 7, Barbie, Oppenheimer i inne

fot. materiały prasowe

Lipiec w Multikinie będzie gorący! Co ciekawego będzie można obejrzeć w kinie? W tym miejscu poznacie przegląd najciekawszych premier kinowych lipca.

Multikino - filmy na lipiec

7 lipca na ekrany wchodzi horror Naznaczony: Czerwone drzwi, czyli kontynuacja popularnej serii, która straszy widzów od lat. W ostatnim rozdziale przerażającej sagi rodziny Lambertów powraca oryginalna obsada. Aby raz na zawsze pozbyć się demonów, Josh (Patrick Wilson) i Dalton, który jest w collegu (Ty Simpkins) muszą zmierzyć się z mroczną przeszłością swojej rodziny oraz mnóstwem nowych i jeszcze bardziej przerażających strachów, które czyhają za czerwonymi drzwiami.

Już tydzień później, czyli 14 lipca na ekranach pojawi się Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1 z Tomem Cruisem w roli głównej. Szalone popisy kaskaderskie znów zachwycą świat. A w obsadzie między innymi Marcin Dorociński. Bohaterowie są na tropie nowej, przerażającej broni, która zagraża ludzkości. Muszą zdążyć zanim broń wpadnie w niepowołane ręce. Stawką jest kontrola nad przyszłością i losami świata. Kiedy mroczne siły z przeszłości Ethana zbliżają się, rozpoczyna się śmiertelny wyścig dookoła globu. W obliczu tajemniczego, wszechpotężnego wroga Ethan jest zmuszony uznać, że nic nie ma większego znaczenia niż jego misja – nawet życie tych, na których mu najbardziej zależy.

19 lipca to start Barbie, czyli potencjalnie jednego z największych hitów roku, Ciekawa wizja, utalentowani twórcy i multum gwiazd z Margot Robbie w roli głównej. Film wchodzi normalnie 21 lipca. Tego dnia rozpocznie się emocjonująca walka Barbie z Oppenheimerem w reżyserii Christophera Nolana. Obie produkcje przyciągną do kin fanów oczekujących jakości.

28 lipca, czyli w ostatni lipcowy weekend czeka nas francuska komedia Alibi.com 2. Greg zbudował na kłamstwie dochodowy biznes. Pomysł był prosty: jeśli skaczesz na boki, migasz się w pracy albo unikasz dłużników, zgłoś się do Alibi.com. To firma, która specjalizuje się w profesjonalnym wci­skaniu ściemy. Odkąd jednak Grega trafiła strzała amora, postanowił żyć w prawdzie, co najmniej do ślubu. Pomysł piękny, ale jak się wkrótce okaże, bardzo kłopotliwy.

Multikino dla najmłodszych

