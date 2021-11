MultiVersus z oficjalną zapowiedzią i zwiastunem. Kudłaty pobije Batmana w 2022 roku

fot. WBIE

Plotki o MultiVersus, czyli bijatyce stawiającej przeciw sobie postacie z różnych produkcji należących do Warner Bros., okazały się prawdziwe. Tytuł ten został oficjalnie zapowiedziany i doczekał się pierwszego zwiastuna, dzięki któremu mamy możliwość zapoznania się z pewnymi szczegółami i fragmentami rozgrywki.

Do dyspozycji graczy oddani zostaną m.in. Kudłaty, Batman, Arya Stark, Wonder Woman czy Harley Quinn. Starcia toczyć się będą na niewielkich arenach z platformami, a kluczem do sukcesu ma być współpraca i wykorzystywanie zdolności wojowników.

MultiVersus zadebiutuje w 2022 roku na PC i konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series S/X. Gra dostępna będzie w modelu free to play i będzie pozwalać na wspólną rozgrywkę sieciową na wszystkich platformach oraz przenoszenie postępów między urządzeniami.