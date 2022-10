Mythic Quest - 3. sezon ma datę premiery. Kiedy zobaczymy nowe odcinki na Apple TV+?

fot. Apple TV+

Mythic Quest to serial komediowy platformy Apple TV+, który opowiada o firmie zajmującej się tworzeniem gier. Produkcja doczekała się dwóch sezonów, które spotkały się z bardzo pozytywnym przyjęciem, a już wkrótce powróci z kolejnymi 10. epizodami. Oficjalnie ujawniono, że data premiery nowej serii to 11 listopada. To właśnie tego dnia zobaczymy dwa nowe odcinki. Następnie będziemy dostawać jeden epizod co tydzień, aż do finałowego, który zaplanowano na 6 stycznia.

https://twitter.com/AppleTVPlus/status/1575501375017914372

Trzeci sezon przedstawi między innymi, jak Ian i Poppy działają wspólnie w ramach nowo założonego GrimPop Studios. Z ujawnionych informacji wynika, że bohaterowie często będą się ze sobą sprzeczać, a Dana będzie odgrywać rolę mediatorki. Z kolei w zespole Mythic Quest to David będzie musiał sprawdzić się w roli szefa, a Jo powróci jako jego asystentka.

W obsadzie powrócą między innymi Rob McElhenney, Charlotte Nicdao, David Hornsby, Danny Pudi i Jessie Ennis.