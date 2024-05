Kolejne gwiazdy w Na noże 3. Wszyscy są pewni: TEN aktor zagra czarny charakter

fot. materiały prasowe

Ogłoszono kolejne nazwiska, które zobaczymy na ekranie w filmie Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery. Są to Glenn Close, Andrew Scott oraz Kerry Washington. Dołączają oni do Daniela Craiga, który powraca jako detektyw Benoit Blanc oraz ogłoszonych wcześniej Josha O'Connora (Challengers) i Cailee Spaeny (Civil War). Nowe nazwiska są ogłaszane codziennie, więc nie jest wykluczone, że kolejne zaraz poznamy. Wszystko dlatego, że w tym tygodniu Netflix finalizuje umowy z aktorami, więc gdy ci składają podpis, informacja trafia do mediów.

Wake Up Dead Man - obsada

Gdy fani zobaczyli, że Andrew Scott jest w obsadzie, wszyscy zgodni przyznali: to on jest winny i będzie tym czarnym charakterem. To zasługa łatki, jaka do niego przylgnęła dzięki charakterystycznej roli Moriarty'ego w serialu Sherlock. Niewątpliwie jednak Rian Johnson jako reżyser i scenarzysta jest tego świadomy i pójdzie na przekór wszelkim spekulacjom.

Prace na planie mają rozpocząć się już w czerwcu 2024 roku. Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Z zapowiedzi wiadomo jedynie, że będzie to najbardziej niebezpieczna sprawa w karierze Blanca.

Premiera w 2025 roku.