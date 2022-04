Naughty Dog ma pracować nad niezapowiedzianym remakiem. Czy to The Last of Us?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. SIE

Spostrzegawczy użytkownicy Reddita odnaleźli ciekawe informacje na profilu LinkedIn jednego z testerów zatrudnionych w studiu Naughty Dog. Niejaki Corey Hong zdradził tam, że pracuje obecnie nad niezapowiedzianym jeszcze remakiem. Dla wielu jest to niemalże potwierdzeniem plotek, które pojawiły się w sieci jakiś czas temu. Przypomnijmy: wskazują one na to, że w produkcji znajduje się remake pierwszej części The Last of Us, która oryginalnie zadebiutowała w 2013 roku na konsoli PlayStation 3.

Co ciekawe, na profilu Honga znajduje się również zmianka o pracach nad jeszcze jednym, nieujawnionym projektem, tym razem skupiającym się na rozgrywce w sieci. Najprawdopodobniej chodzi tu o moduł Factions, czyli multiplayer do The Last of Us: Part II.

Pamiętajcie, że obie te informacje to jak na razie jedynie spekulacje internautów. Radzimy więc podchodzić do nich z pewnym dystansem i czekać na oficjalne stanowisko Naughty Dog lub Sony.

